Debutta Flyvalan, il nuovo progetto di trasporto aereo per Trieste

TRIESTE - A partire dal 27 novembre FlyValan opererà progressivamente servizi di linea da Genova, base operativa del progetto, verso Barcellona, Bruxelles, Ginevra, Zurigo (servizi operati due volta alla settimana) e Trieste (tre volte a settimana a partire dal 28 novembre). I servizi di linea saranno erogati da lunedì a venerdì, mentre durante il fine settimana FlyValan potrà operare connessioni a domanda (servizi charter) per tour operator, società sportive ed altre parti interessate, quali il turismo religioso per esempio. Per effettuare queste tratte FlyValan baserà presso lo scalo di Genova un aeromobile ATR72-500 a 68 posti. Il piano industriale prevede l’inserimento di un secondo velivolo a partire dalla stagione estiva 2018 e fino ad ulteriori tre aeromobili, per un totale di cinque macchine, entro il triennio 2017-2020 sulla base della risposta del mercato. FlyValan immagina di dare luogo ad un network «stellare» con un sistema di più basi operative per i suoi velivoli.

La società

FlyValan, società di diritto rumeno basata a Bucarest, opera come marchio commerciale (il cosiddetto marketing carrier), mentre le operazioni di volo saranno realizzate dalla controllata FlyCompass, aerolinea con AOC (Air Operator’s Certificate) e licenza di volo rumeno, di cui FlyValan detiene il 51% delle azioni. Il 49% delle azioni di FlyCompass è invece posseduto da Valan, primaria realtà internazionale nel campo dei servizi per organizzazioni governative quali World Food Program e United Nations, con sede a Chisinau, Moldova. Le attività commerciali (marketing e vendite, network e revenue management, PR e rapporti con i media) sono inizialmente curate per FlyValan da diciottofebbraio, primaria società di consulenza specializzata nel settore aviation, che ha anche realizzato per Valan il piano industriale «FlyValan». FlyValan si posiziona come un vettore regionale al servizio delle esigenze di mobilità dei territori, con un occhio primario al traffico d’affari ma senza dimenticare le esigenze dei segmenti per diporto ed etnico. Le vendite al pubblico dei servizi di FlyValan sono realizzate attraverso la sua piattaforma web (www.flyvalan.com). Un canale addizionale di distribuzione sarà quello della piattaforma GDS via Hahn Air, di prossimo inserimento.

Flyvalan per Trieste

FlyValan torna ad operare, dopo anni di assenza, la rotta Genova-Trieste-Genova con un operativo tri-settimanale (martedi/giovedi’/venerdì) e con orari finalmente studiati per la soddisfazione della clientela. Le analisi di FlyValan nonché i primi risultati di pre-vendita confermano un elevato potenziale di traffico sia nella componente business, che nella domanda turistica, con importanti flussi incoming verso il Friuli Venezia Giulia per i servizi termali e per la vicinanza anche con il mercato Slovenia. Inoltre l’accessibilità agevolata all’area di Venezia rappresenta un ulteriore elemento di estensione del bacino di utenza del volo. FlyValan ha trovato in Aeroporto di Trieste un partner importante e credibile, che a sua volta ha creduto nella valenza della nostra proposizione di valore. FlyValan auspica che possano essere sviluppate ulteriori sinergie tra le parti nel prossimo futuro.

Il sistema tariffario

FlyValan si propone al mercato attraverso un innovativo sistema di famiglie tariffarie:

- la tariffa FLEXIBLE, rimborsabile, offrirà in abbinato una serie di servizi ancillari premium, quali il fast track presso lo scalo di Genova, la scelta del posto a bordo, l’imbarco prioritario (a Genova e Trieste), una tariffa convenzionata per il parcheggio dell’autoveicolo presso lo scalo di Genova, l’imbarco di un bagaglio da stiva di massimo 20kg e di un trolley-bag quale bagaglio in cabina;

- la tariffa STANDARD, non rimborsabile, offrirà la possibilità dell’imbarco di un bagaglio di massimo 15kg e un trolley bag;

- la tariffa LIGHT, non rimborsabile, permetterà l’imbarco del solo trolley bag incluso nel biglietto (il cliente potrà acquistare separatamente il trasporto del bagaglio da stiva);

- quale innovazione per il mercato italiano, la tariffa BASIC ECONOMY. Il cliente, all’interno del biglietto acquistato, potrà portare a bordo una sola borsa a mano di piccole dimensioni. In cambio di questa restrizione, volerà a tariffe comparabili a quelle un vettore low-cost. Per esempio, potrà andare a Trieste, one-way, IVA e tasse escluse, a 55 euro! I clienti di FlyValan potranno sempre personalizzare la loro esperienza di volo attraverso l’acquisto «a-la-cartè» del menu di servizi ancillari di FlyValan: dal fast track (inizialmente solo a GOA), alla scelta del posto a bordo, all’imbarco prioritario (a Genova e Trieste). Per ulteriori informazioni sulle tariffe si rinvia direttamente al sito web di FlyValan, www.flyvalan.com.

Flyvalan per le imprese

Tra le innovazioni di FlyValan si segnala, ancora, l’offerta per le imprese denominata Carnet. Le imprese potranno scegliere, sulla rotta o il fascio di rotte di FlyValan di loro interesse, di acquistare un numero personalizzato di coupon di viaggio. I coupon saranno rimborsabili (attraverso riaccredito del coupon cancellato dopo l’emissione del titolo di viaggio) e permetteranno il cambio gratuito del nominativo del viaggiatore e della data di viaggio fino ad un massimo totale di 3 volte. Le imprese avranno inoltre accesso ad un numero di telefono dedicato (Customer Service di FlyValan per le imprese). I carnet verranno offerti alle imprese con l’inclusione di tutti i servizi ancillari associati alla tariffa Flexible, ma con un risparmio medio tra il 10 ed il 20 per cento rispetto alla Flexible.

L'esperienza di volo

Come menzionato, FlyValan non è un vettore low-cost, con le note limitazioni in termini di comfort. L’esperienza di volo di FlyValan si caratterizzerà per:

- personale di bordo qualificato ed italiano. Sono già in corso le assunzioni per assistenti di volo dell’area di Genova. Un piccolo segnale di attenzione per la qualità dell’empatia a bordo e un modesto contributo all’economia locale;

- un «travel retail di bordo» distintivo, che punterà anche a valorizzare le tipicità ed eccellenze delle imprese del territorio, che potranno trovare dunque un nuovo canale di comunicazione per la loro offerta. FlyValan auspica nelle prossime settimane di poter vagliare ulteriori candidature di produttori anche dell’area triestina;

- un In-Flight Magazine (FlyValan Magazine), con cadenza quadrimestrale, che valorizzerà nei suoi contenuti una forte vicinanza con i territori (il primo numero ospita proprio un servizio su Trieste), cercando di scoprire le «eccellenza nascoste» e favorirne la loro conoscenza ed ulteriore affermazione nel mercato.