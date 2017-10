Barbecue in compagnia, scoppia un incendio a Roiano

TRIESTE – Una splendida giornata di sole, perfetta per una grigliata in compagnia. Ieri sera, però, la serata con gli amici ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di drammatico. Per motivi ancora da chiarire, il barbecue ha sollevato fiamme impreviste che a loro volta hanno causato un incendio in un giardino di via dei Moreri a Roiano. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 1 ottobre, attorno alle 21: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per domare le fiamme, il 118 e la Polizia.