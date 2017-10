La piscina di San Giovanni di nuovo a disposizione del pubblico: tutti i corsi e le novità

TRIESTE - E’ finalmente arrivato il momento della riapertura della Piscina di San Giovanni. Da questa mattina l’impianto gestito dalla Pallanuoto Trieste è tornato ad essere a disposizione del pubblico e degli atleti. Dopo un’estate travagliata - causa i problemi al tetto risolti grazie al tempestivo intervento del Comune di Trieste - lo staff della piscina ha preparato una ricca offerta che prevede tanti interessanti corsi dedicati agli sportivi di tutte le età. Vedi soprattutto le lezioni di nuoto per bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni, che si tengono in orario pomeridiano (dalle 15 alle 18.45 dal lunedì al venerdì) e anche mattutino (dalle 8.15 alle 12.00 al sabato), divise su turni di 45 minuti e che prevedono un massimo di 8 partecipanti. E c’è pure la possibilità di avere lezioni private singole ed in coppia. Ampio spazio è come sempre dedicato al nuoto libero (il biglietto di ingresso alla piscina è di 4,70 euro).

Tutte le novità

Occhio anche alla notevole varietà dei corsi fitness. La novità dell’autunno 2017 è il super jump junior, ma nella Piscina di San Giovanni è possibile praticare anche lo spinning, la ginnastica dolce, poi step, pilates, zumba, acquagym. La Piscina di San Giovanni è una struttura moderna e confortevole, dotata di una vasca da 25 metri per il nuoto e un vasca didattica, di dimensioni ridotte e acqua attorno ai 29 gradi perfettamente adatta ai bambini in tenera età. L’impianto è anche dotato di una bella sala pesi, ovviamente di tutte le attrezzature per il fitness, di un thermarium con sauna finlandese e bagno turco, perfetto per trascorrere qualche ora in totale relax. E per il parcheggio, nessun problema: è attiva la convenzione con il Park San Giovanni (viale Sanzio 33), lasciare lì la macchina per 2 ore costa soltanto 35 centesimi. La Piscina di San Giovanni si trova in via San Cilino 42/1, nel cuore di uno dei rioni più popolosi della città, a due passi dal capolinea degli autobus 6 e 9. E’ aperta con orario 7-22 dal lunedì al venerdì, 7.30-14 al sabato e 7.30-13.30 alla domenica.

