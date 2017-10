Il tedesco per i più piccoli: partono le attività formative per i bimbi dai 3 ai 4 anni

TRIESTE - Ancora qualche posto disponibile per le attività formative dedicate ai più piccoli dai 3 ai 4 anni per lo studio del tedesco, organizzati dal Goethe-Zentrum Triest, che partiranno venerdì 6 ottobre alle 15.30. La sede per queste attività sarà quella di Laby, lo spazio di coworking di via Cicerone 4 a Trieste attrezzato con un'area informale e accogliente interamente dedicata ai bambini. Dieci brevi incontri, insieme a mamma e papà, per muovere i primi passi nella lingua tedesca.

L'importanza della seconda lingua

L'esposizione a una seconda lingua fin da piccoli è risaputo ormai essere una grande opportunità per i bambini con conseguenze positive per la loro crescita. Anche se il bambino non è in grado di comprendere tutto ciò che ascolta, sa però riconoscere la lingua che gli è già familiare da un’altra. Proprio per questo non bisogna temere che esporre il proprio bambino a una lingua straniera possa generare confusione. L’acquisizione precoce di più lingue determina inoltre competenze fonologiche e morfosintattiche che vengono immagazzinate nella memoria implicita ovvero quella che riguarda i comportamenti automatici. Si avrà quindi un uso automatico e naturale della lingua.

Info: da lunedì a giovedì dalle 16 alle 18.30 e venerdì dalle 10 alle 13, tel. 040 635764 –www.goethezentrumtriest.it - info@goethezentrumtriest.it