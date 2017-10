Trieste, gli appuntamenti di martedì 3 ottobre

TRIESTE – Dopo un weekend movimentato anche nel tempo libero è giusto concedersi qualche momento di piacevole relax. Ecco i nostri consigli tra musica di ogni tipo e cinema.

Barcolana by night

Alle 18.30 in Piazza Cavana (in caso di maltempo Salone degli Incanti) verranno consegnate le «insegne» delle 25 Associazioni partecipanti alla Barcolana by Night di sabato 7 ottobre alle 19 Bacino di S.Giusto. Tra le barche presenti ci sarà anche l’imbarcazione denominata Goofy che ha vinto, nella propria categoria, la 45ma edizione della Barcolana.

Musica Classica e sociale

Alle 17 un concerto aperto a tutti regalato dalla Magic Orchestra dell’Associazione «I Girasoli Onlus», orchestra composta da musicisti diversamente abili, operatori e volontari. Alle 18.30 serata di presentazione degli equipaggi e abbinamento delle Onlus per la Dhl Barcolana by Night, la regata notturna di sabato 7 ottobre. www.barcolana.it

Live alternativi

I Drunken Sailors, per la prima volta, parteciperanno alla Barcolana. I due pirati, spostando la gara dal mare alla terraferma, e commutando la velocità di percorrenza con la velocità di bevuta, saranno sportivamente attivi da martedì 3 ottobre. Per chi volesse vederli in azione, mentre intervallano le bevute con gighe marinare, canzoni irlandesi e motivetti che inneggiano alle guerre scozzesi del 1600, la prima tappa è al Geco Pub, nobile locale meta insostituibile di predoni di mare, bricconi e buongustai, dalle 19.

Al cinema

Al Cinema Ariston, alle 17 e alle 21, in programma «Ferrante Fever» di Giacomo Durzi, il viaggio di uno straordinario successo che parte dai vicoli di Napoli e arriva in America. L'opera di Elena Ferrante, i luoghi, i protagonisti dei suoi romanzi attraverso lo sguardo di grandi personaggi e testimoni d’eccezione. Di Elena Ferrante non si sa praticamente nulla, al di fuori della sua dichiarata origine napoletana e dei pochissimi elementi biografici che ha rivelato in «La frantumaglia» (Edizioni E/O, 2003), una specie di Zibaldone che raccoglie tutti i pezzi, le lettere, i pensieri che hanno accompagnato il lavoro della scrittrice a partire dal 1992. Ma oggi, in un mondo dove l’apparire e tutto, questo negarsi e diventato uno scandalo. Il successo internazionale ha alimentato un’ondata di polemiche, proteste e illazioni sulla sua identità o sulla candidatura al Premio Strega nel 2015 con storia della bambina perduta, ultimo romanzo del ciclo l’amica geniale, che ha visti contrapposti Roberto Saviano e Nicola Lagioia, poi vincitore. Chi è Elena Ferrante? Solo un nome dietro il quale si celerebbe un altro scrittore? Che siano Salinger o Pynchon, i Daft Punk, Banksy o Ferrante, come dimostra anche uno dei più divertenti dialoghi di The Young Pope (la serie di Paolo Sorrentino) chi sottrae il proprio volto alla ribalta mediatica attira ancora di più la bramosia dei cultori. Ma è nei suoi libri che la Ferrante va cercata. Dove altro senno? «I libri non hanno alcun bisogno degli autori, una volta che sono stati scritti», sostiene, idea esplicitata dalle copertine dei suoi romanzi che raffigurano donne senza volto (senza testa) o di spalle. Libri in cui, in apparente contraddizione, l’autrice sembra voler raccontare molto della propria vita privata. «Ferrante Fever» si confronta con l’opera di Elena Ferrante, ricercandone l’identità tra le sue righe.

Musica al femminile

Al Round Midnight Triestedi via della ginnastica 39 alle 21.30 il live di Marion Sila, Ninfa elfica dalla voce profonda o cristallina, delicato soffio di vita, Marion Sila, accompagnata dalla sua fedele e insolita fisarmonica, dai suoi pedali loop e dalla sua chincaglieria, ci trasporta dal Quartier des Abbesses a Montmartre alle cicale di Montpellier, passando per il Messico. Un universo tutto suo, fatto di poesia, humour, tenerezza e slanci ipnotici. Viaggiare e farci viaggiare grazie alla musica, ecco il sogno di Marion Sila. È durante il suo soggiorno in Messico che le è venuta l’idea di mettersi in viaggio da sola, accompagnata dalla sua fisarmonica diatonica, dalla sua loop station e dal suo dualo, suo nuovo strumento cosmico. Nelle vesti di donna orchestra, ci fa entrare nel suo universo sensibile, delicato e pieno di fantasia. Marion Sila percorre le strade di Francia e America Latina grazie alla rete delle Alliances françaises (Equateur, Nicaragua, Panama et Colombie). Ingresso gratuito.