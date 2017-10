Wunderküche 2017 presenta Gaspara Stampa: 3° appuntamento con il corso di cucina antica

TRIESTE - Focaccia al tonno fresco, vellutata di asparagi bianchi di Bassano, bigoli in salsa di scampi al limone. Sono solo alcuni dei manicaretti che verranno proposti nel terzo appuntamento con il corso di cucina antica Wunderküche 2017, a cura di Marina Mai. Tra Medioevo e Rinascimento, domenica 15 ottobre alle 17 ci si siede a tavola con… Gaspara Stampa.

L'identikit

Donna vivace e di forte personalità, Gaspara Stampa visse a Venezia da cortigiana honestanella prima metà del ‘500, l’epoca di maggior splendore culturale della Serenissima. Ammirata e celebrata dai contemporanei come poetessa petrarchista e considerata superiore al manipolo non troppo ridotto di poetesse dell’epoca, scrisse, accanto a versi di maniera, poesie sincere ispirate all’amore per Collaltino di Collalto, l’amante che dopo tre anni d’amore l’aveva abbandonata. La immaginiamo nel ridotto, il salotto letterario che teneva con la madre e la sorella Cassandra, mentre recita per gli ospiti i suoi versi accompagnandosi al liuto: certo non saranno mancati altrettanto squisiti manicaretti.

Informazioni

Un appuntamento costa 50 euro (40 euro per i soci AIS e FAI), quattro appuntamenti 150 euro. L’iscrizione obbligatoria, del costo di 25 euro, oltre a tutti i vantaggi della tessera WK (sconto del 30% sui biglietti degli spettacoli e iscrizione gratuita ai corsi di danza antica e di ricamo) dà diritto a ricevere la dispensa con le ricette e il grembiule di Wunderküche. Chi ha già partecipato al corso, e quindi possiede il grembiule, avrà il cappello da cuoco di Wunderküche.

Info e prenotazioni: 328 8079920 o presso il Ristorante Ai Fiori.