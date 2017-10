Sorpreso con 30 barrette di hashish: arrestato 28enne pakistano

TRIESTE - Sabato notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trieste, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nel centro città predisposti dal Comando Provinciale dell’Arma in occasione delle manifestazioni connesse con la «Barcolana 2017», hanno arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio H.B., 28enne cittadino pakistano, senza fissa dimora in Italia, con precedenti di polizia per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. I Carabinieri, verso le 2 di notte, hanno notato l’uomo che si aggirava con atteggiamento circospetto in corso Cavour e hanno deciso di avvicinarsi per controllarlo.

30 barrette di hashish

Resosi conto delle intenzioni della pattuglia, lo straniero ha affrettato il passo e ha tentato di disfarsi di un pacchetto lanciandolo a terra. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri, che lo hanno bloccato e hanno recuperato l’involucro, nel quale sono stati trovati 17 grammi di hashish, suddivisi in oltre 30 barrette confezionate singolarmente. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro, e l’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato associato al Coroneo, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.