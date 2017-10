Trasporta 10 connazionali irregolari a bordo di un furgone: arrestato passeur kosovaro

TRIESTE - Un cittadino kosovaro di 23 anni, residente in Italia, è stato arrestato nel fine settimana per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. H.B., queste le iniziali del giovane, è stato fermato nel centro di Basovizza alla guida di un furgone sloveno su cui viaggiavano stipati altri dieci connazionali, tutti senza documenti. I passeggeri, tra cui una donna, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, sono stati, quindi, denunciati a piede libero per il reato di immigrazione illegale; il furgone è stato posto sotto sequestro e affidato in giudiziale custodia ad una ditta autorizzata. H.B. è attualmente rinchiuso nel carcere locale del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.