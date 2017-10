Piazza Unità carica di musica e generosità: raccolti oltre 27mila euro per il Burlo

TRIESTE - Entra nel vivo, la Barcolana di Trieste: con 1108 iscritti, l’arrivo del catamarano AC45 di Land Rover BAR, in fase di assemblaggio, l’avvio di Barcolana Chef e gli oltre 27mila euro raccolti a vantaggio dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, l’ospedale materno-infantile del Friuli Venezia Giulia.



Barcolana Chef

Lo Chef Daniel Canzian (Daniel Ristorante Milano) figura al primo posto nella classifica di Barcolana Chef per quanto riguarda la parte a mare dell’evento. Canzian infatti ha chiuso al primo posto le due prove in mare, disputate oggi in giornata con un bel vento di ponente nel Golfo di Trieste nell’evento gourmet&vela che precede la Barcolana. In barca assieme ai velisti Paolo Cerni e Sabrina Balestra, Canzian ha ottenuto due primi posti a bordo dei veloci monotipi Far Est 28R. Secondo posto per il due stelle Michelin Alfio Ghezzi (Locanda Margon - Trento), in barca assieme ai velisti Marco Brumat e Alessandro Catalano. Terza piazza nivee per Eugenio Boer (Essenza - Milano) in barca assieme a due veliste d’eccezione, le olimpioniche Giovanna Micol e Francesca Clapcich. Chiudono la classifica «Mare» Caterina Ceraudo, Fabrizio Galla e Matteo Metullio: i punti guadagnati nel pomeriggio in mare permetteranno di avere un vantaggio in serata in cucina, nella gara tra chef che si svolgerà alla illycaffé. Stasera, la classifica finale sarà decretata dopo la prova in cucina, da una giuria di velisti-gourmet: si sfidano Caterina Ceraudo, Eugenio Boer, Daniel Canzian, Matteo Metullio, Luigi Taglienti e Alfio Ghezzi, presenti anche i due pasticceri Alessandro Servida e Fabrizio Galla. A capo della giuria c’è l’ideatore dell’evento, Emanuele Scarello. A sostenere l’evento, illycaffè, Pasta Zara, acqua Dolomia, ERSA.



Concerto Gabbani

27.646,23 euro. Il pubblico della Barcolana ha risposto con grande generosità all’appello di Despar, degli organizzatori della Società Velica di Barcola e Grignano e di Francesco Gabbani: circa 10mila persone hanno partecipato al concerto, sabato sera, in piazza dell’Unità, a tutti era stato chiesto, all’ingresso, di donare per il Burlo, l’ospedale materno infantile del Friuli Venezia Giulia, 2 euro. La risposta è andata oltre le aspettative, perché il pubblico ha donato ben di più, superando i 27mila euro di raccolta. «Sono davvero felice per il Burlo: è come aver vinto una regata nella regata - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - il popolo della Barcolana ha seguito la nostra idea, e si è messo in moto. Grazie, grazie di cuore a tutti coloro che si sono divertiti in piazza, hanno ballato con noi e soprattutto hanno donato al Burlo».

All’iniziativa ha partecipato anche Despar, che con il proprio contributo ha reso possibile la realizzazione del concerto di Francesco Gabbani in perfetta sicurezza: «La cifra raccolta - ha dichiarato Fabio Donà, Direttore marketing Despar - permetterà al Burlo di continuare a lavorare a favore delle mamme e dei bambini del Friuli Venezia Giulia. Despar è orgogliosa di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto, che ha permesso di dare un concreto valore sociale a un concerto».



Arrivi e iscritti

Chiari i valori in campo dopo la regata Bernetti disputata domenica in Golfo. La regata, considerata la «prova generale» di Barcolana, ha permesso di vedere all’opera alcuni tra gli equipaggi candidati alla vittoria, a partire da «Spirit of PortoPiccolo», dei fratelli Gabriele e Furio Benussi, recentemente acquistata da una cordata di imprenditori. L’87 piedi ha evidenziato tutta la sua potenza e forza in condizioni di Bora sostenuta, rivelandosi una barca molto impegnativa da gestire e davvero di grande potenza. Prova generale e attesa a Trieste anche per il 78 piedi dell’imprenditore friulano Gabriele Lualdi, «E VAI», gestita dai fratelli Rizzi: lo scafo è un Mylius 76 FB costruito a Piacenza, barca da crociera veloce, tutta realizzata in carbonio, con linee molto interessanti; difficile competere con Spirit of PortoPiccolo, ma i fratelli Benussi dovranno comunque tenere d’occhio sia questo avversario, sia il sempreverde Maxi Jena, domenica rivisto in regata con l’inossidabile Mitja Kosmina, in questa edizione dell’evento charterizzato dal partner di Barcolana, Musement.



Proteggere il mare: la lectio magistralis

In mattinata, il Salone degli Incanti ha ospitato la Lectio Magistralis agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico di Trieste: un’occasione per trattare una serie di temi strategici relativi all’impegno del Corpo delle Capitanerie di Porto. La possibilità di incontrare i professionisti del mare di domani è stata un’occasione per sottolineare quanto sia importante l’economia del mare per il nostro Paese. L’incontro si è sviluppato su tre argomenti principali: l’Ammiraglio ha iniziato il suo intervento illustrando, attraverso riprese effettuate durante le operazioni in mare, le attività di ricerca e soccorso della Guardia Costiera nei diversi scenari operativi, dal Mediterraneo centrale all’area di responsabilità SAR italiana.

Ha quindi illustrato agli studenti dell’impegno del Corpo nella tutela del patrimonio ambientale marino, soffermandosi sull’importanza dell’educazione ambientale e della sensibilizzazione dei più giovani. L’incontro è terminato con una panoramica delle numerose attività istituzionali che la Guardia Costiera quotidianamente svolge al servizio della collettività. Durante l’incontro, personale specialistico della Guardia Costiera ha condiviso con i giovani presenti le proprie esperienze professionali.



Barcolana in città

Se in mare e nel Villaggio fervono i preparativi in vista dei giorni caldi dell’evento, in tutta la città Barcolana è già nel pieno dello svolgimento. Dal Museo delle Poste alle sedi comunali d’arte, dal Magazzino delle Idee ai musei triestini, tutto a Trieste parla di Barcolana. Anche quest’anno, infatti, imprenditori e commercianti hanno scelto di sostenere la manifestazione creando eventi e appuntamenti che vanno ad arricchire il programma della Barcolana, dalla cena a bordo del Saturnia con un menù originale della nave del 1932, organizzata dal Ristorante ai Fiori per mercoledì 4 ottobre, all’aperitivo musicale di Mimì e Cocotte di giovedì 5 ottobre, dalle degustazioni a ritmo di musica da Salsamenteria Olvino Morgante per scoprire il tipico cotto di Trieste, alla mostra di gioielli e atelier per la creazione di gioielli con tessuto e materiali da Falconeri, dalla mostra Mare Corto con una piccola fiera dell’editoria indipendente di Mare, incontri e letture, al grande ritorno sabato 7 ottobre di Barbacan Produce, il mercato di Trieste dedicato a creativi, designer e artisti. Il «Circuito Shopping» di Barcolana in città è un itinerario creato da negozianti e artigiani nel centro cittadino: basterà seguire il tappeto rosso e l’adesivo sulle vetrine di Barcolana in città per ritrovare l’atmosfera accogliente per questi 10 giorni di festa dedicati alla vela.



Barcolana lab

Barcolana è anche attività per i bambini e per le scuole, perché l’evento investe e chiede ai propri sponsor di investire in attività dedicate ai più piccoli. Barcolana Lab torna con i tanti appuntamenti completamente gratuiti per le scuole di Trieste, dalle elementari alle superiori. Quest’anno il tema sarà la tecnologia e il mare, andando ad offrire una serie di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica, con dei panel dedicati ai mestieri legati al mare.

Visite guidate

Da martedì 3 a venerdì 6 ottobre al Salone degli Incanti, dove è presente l’installazione multimediale Navigazioni, classi di diverso ordine e grado saranno protagoniste delle varie attività collegate: la visita al Planetario dell’Osservatorio Astronomico, le postazioni per scoprire la realtà virtuale di IKON e Samsung, le lezioni di fisica dell’acqua dell’Immaginario Scientifico per poi andare a partecipare a una serie di interessanti appuntamenti con OGS, WWF Italia e la Regione Friuli Venezia Giulia, che con Barcolana Job farà scoprire ai ragazzi delle superiori i lavori legati al mare. Grande attesa per l’appuntamento di venerdì mattina (6 ottobre), quando i ragazzi delle scuole potranno incontrare Donatella Bianchi presidente di WWF Italia insieme a Maurizio Spoto della Riserva Marina del Parco di Miramare per raccontare il mestiere di chi si prende cura del mare. Giovedì 5 e venerdì 6 torna, per la settima edizione, l’Extempore Barcolana dedicata agli studenti del Nordio che coloreranno le rive con fogli e matite per ritrarre la Barcolana. I tour per le scuole non si svilupperanno solo all’interno del Salone degli Incanti, ma anche con appuntamenti di divulgazione scientifica in Villaggio, andando a scoprire nuove tecnologie con Watly, il sistema di purificazione dell’acqua, o i progetti di Fabbrica 4.0 realizzati da Wärtsilä Italia. Per prenotare gli incontri e partecipare è sufficiente inviare una mail alab@barcolana.it