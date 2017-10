Esordio vincente per l’Alma Trieste, Orzinuovi battuta 78 a 73

TRIESTE - Esordio vincente per l’Alma Trieste che espugna per 78 a 73 il palasport della neopromossa Orzinuovi. I giuliani, privi di Bowers, Da Ros e Cavaliero, conducono in vantaggio quasi tutto il match, rischiando nel finale quando i padroni di casa riescono a portarsi ad un tiro di distanza.

La gara

Dopo un primo quarto in cui, salvo un iniziale vantaggio dei padroni di casa (5 a 0, poi subito impattato dai canestri di Cittadini e Coronica), si è giocato sul filo dell’equilibrio, i biancorossi con una grande difesa ed i canestri di Green (16 punti già all’intervallo) staccano i bresciani nei secondi dieci minuti conclusi sul +13 (28-41). Nella terza frazione, Trieste dà l’impressione di chiudere definitivamente la contesa ed arriva fino al massimo vantaggio di +19 dopo una bomba di Prandin (34-53), ma Orzinuovi non demorde e tiene vivo il match fino agli istanti finali. Il lungo americano Olasewere porta i padroni di casa fino a –3 (71-74), ma le due gite vittoriose ai tiri liberi di Fernandez permettono a Trieste di portare a casa i primi due punti in classifica.

Agribertocchi Walcor Orzinuovi - Alma Trieste 73-78 (17-18, 28-41, 48-61)

Agribertocchi Walcor Orzinuovi: Olasewere 17, Borghetti n.e., Zanardi n.e. Valenti 11, Antelli , Zambon 6, Scanzi 17, Ruggero 6, Toure 7, Sollazzo. All. Crotti.

Alma Trieste: Coronica 4, Fernandez 13, Green 26, Milic n.e., Schina n.e., Baldasso 5, Deangeli n.e., Janelidze 2, Giustolisi n.e., Prandin 11, Loschi 2, Cittadini 15. All. Dalmasson.