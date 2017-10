Barcolana Lab, Panariti: «Sono tante le opportunità di lavoro che giungono dal mare»

TRIESTE - La Regione presenterà dal 5 al 7 ottobre, all'interno dello spazio Barcolana Lab a Trieste, laboratori ed eventi informativi e di orientamento con l'intento di fare conoscere il mondo della formazione e del lavoro regionale con un focus sul settore del mare. Lo rende noto l'assessore regionale a Lavoro e Formazione, Loredana Panariti, ricordando le «tante opportunità di lavoro che giungono dal mare, ovvero da settori quali cantieristica, trasporti, magazzinaggio e logistica indubbiamente legati alla fase di grande dinamicità che interessa, in particolare, lo scalo portuale triestino».

Opportunità

«Molte sono le prospettive di sviluppo - aggiunge Panariti - dell'economia legata al mare e alla crescita del comparto marittimo e, proprio per questo, la Regione è impegnata nel rafforzare l'offerta formativa afferente ai mestieri e alle professionalità legate al volto blu della nostra economia, finalizzando risorse e incentivando occasioni di incontro tra aziende e mondo della scuola, dell'università e della formazione». «Il mare - evidenzia ancora l'assessore - può unire settori e tradizioni diversi in un tessuto imprenditoriale diffuso che può rappresentare una leva straordinaria per il rilancio dell'economia dell'intero Friuli Venezia Giulia».

I laboratori

I laboratori e gli eventi, rivolti a giovani studenti e lavoratori, saranno proposti in modo interattivo e vedranno la presenza di diversi testimonial come le aziende operanti nel settore marittimo e cantieristico, gli enti di formazione, i centri per l'impiego, i centri di orientamento e i centri di ricerca. Questo il programma che si svolgerà interamente al salone degli Incanti: giovedì 5/10 - alle 10 (salone degli Incanti) "Gli strumenti di autopresentazione in azienda (CV e colloquio di lavoro)"; alle 11.30 (salone degli Incanti) "La Formazione nel settore del mare"; venerdì 6/10 alle 11 (salone degli Incanti) "Le opportunità e i servizi per la ricerca del lavoro in Italia e all'estero"; ore 14.30 (salone degli Incanti) "Gli imprenditori del domani, la formazione per l'imprenditore"; sabato 7/10 alle 11 (sede Regione, sala Predonzani, via Orologio 1) "Orientamento per partecipanti alle opportunità proposte da Costa Crociere"; alle 15 (sede Regione, sala Predonnzani, via Orologio 1) "Le opportunità di lavoro per le imprese del mare".

Per partecipare è sufficienti iscriversi online sul sito della Regione al link http://bit.ly/BarcolanaJob. Per ulteriori info, inviare mail a comunicazione.lavoro@regione.fvg.it.