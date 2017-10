'Incontri al cinema' alla biblioteca comunale Stelio Mattioni: i film in programma

TRIESTE - La biblioteca comunale Stelio Mattioni di via Petracco 10, a Borgo San Sergio, in collaborazione con il progetto Habitat-Microarea, organizza ogni primo mercoledì del mese "Incontri al cinema" a ingresso gratuito.

Mercoledì 4 ottobre, alle 16, QUASI AMICI di Oliver Nakache e Eric Toledano.

Il film ha ottenuto in Francia un immenso successo al di sopra di ogni aspettativa; la gente ha bisogno di storie, possibilmente semplici, capaci di toccare quelle corde emotive per suscitare reazioni genuine che dall'infanzia alla terza età accompagnano la vita di ogni essere umano, come la risata e il pianto. In questo senso i registi e sceneggiatori Eric Toledano e Olivier Nakache ce l'hanno fatta, narrando l'incontro tra l'aristocratico tetraplegico Philippe Pozzo di Borgo e il badante di umili origini algerine Abdel Sellou. Un film divertente e commovente allo stesso tempo.

Mercoledì 8 novembre, alle 16, BENVENUTI AL SUD di Luca Miniero.

Trama gradevole e divertente che racconta la storia di Alberto (Claudio Bisio), responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano, anche sotto le continue pressioni della moglie Silvia (Angela Finocchiaro).Dopo essersi spacciato per falso invalido pur di ottenere il trasferimento, viene scoperto e per punizione trasferito al sud, a Castellabate vicino a Napoli. Alberto parte così carico dei suoi pregiudizi sulle persone meridionali alla volta di questo sperduto comune. Superate le difficoltà iniziali, Alberto troverà in quella terra così distante da Milano simpatici colleghi, una popolazione ospitale «stranamente» non composta da camorristi, e un nuovo amico, il postino Mattia (Alessandro Siani). Quando anche la moglie Silvia lo raggiungerà al Sud ne succederanno delle belle.

Mercoledì 6 dicembre, ore 16.00, NON SPOSATE LE MIE FIGLIE di Philippe De Chauveron.

Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova – non una ma ben 4 volte! Il primo boccone amaro arriva infatti quando la loro primogenita decide di sposare un musulmano. Ma poi la seconda sceglie un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere a un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore.