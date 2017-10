Sicurezza su strada e in mare, Polizia locale e Capitaneria di Porto incontrano i cittadini

TRIESTE - "Tra strada e mare, la vita al centro. Salvaguardare le persone come missione di Polizia Locale e Guardia Costiera». Si parlerà di sicurezza su strada e in mare al dibattito che si terrà giovedì 5 ottobre, alle 18.30, nello stand della Guardia Costiera del Villaggio Barcolana in piazza Duca degli Abruzzi 4. «Si tratta -spiega il vicesindaco Pierpaolo Roberti- di un'iniziativa che il Comune ha voluto organizzare con la Capitaneria di Porto, proponendo una chiacchierata informale con i cittadini per conoscere meglio il comportamento da assumere in strada e in mare al fine di affrontare gli imprevisti ed evitare i pericoli che ci possono capitare davanti». Parteciperanno il comandante della Polizia locale, Sergio Abbate e il comandante della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto, Luca Sancilio, che risponderanno alle domande dei cittadini sul tema.