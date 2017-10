Trieste, 6 appuntamenti da non perdere mercoledì 4 ottobre

TRIESTE – La Barcolana accende ogni angolo della città ma non mancheranno anche appuntamenti con la musica di ogni tipo, con il gusto e molto altro ancora. Ecco i nostri consigli.

Barcolana e dintorni

Le Frecce Tricolori tornano a Trieste, dove si esibiranno il 4 ottobre aprendo il programma ufficiale della Barcolana 2017. Per informazioni: www.barcolana.it.

Romantica fisarmonica

Al Ricreatorio Toti di Via della Cattedrale, alle 20, «Fisarmoniche d@mare». Zveva slovenskih drustev e Glasbena Maticav Furlaniji Julijski krajini presentano il concerto dell’orchestra di fisarmoniche Harmonikarski orkester GM Synthesis 4 diretta dal maestro Fulvijo Jurincic.

Informazioni: info@zskd.eu - 040 635626, www.barcolana.it

Alla scoperta delle stelle

A Marina San Giusto alle 20.30, l’uscita in mare e in città per una dimostrazione pratica di navigazione astronomica. Posti limitati e su prenotazione. Per informazioni: navigazioni presso il Salone degli Incanti, www.barcolana.it.

Musica live

Al Round Midnight di via della ginnastica 39, alle 21.45, «Funkatre» è un progetto musicale che nasce dalla passione dei musicisti per la Black Music e le sonorità unplugged. La band nasce come trio, Ana Pilat-voce, Tiziano Bole-chitarra e Alessandro Petrussa-percussioni, ma da quasi subito inizia la collaborazione con alcuni fra i musicisti della scena jazz e non solo più attivi del Friuli Venezia Giulia, quali Clarissa Durizzotto-sax, Marco D'Orlando-batteria e Andrea Resce-contrabbasso. La grande energia ed il fenomenale interplay dei «Funkatre» trasportano chi ascolta in un flusso alchemico fatto di commistioni tra le radici africane, la musica latina ed il funk anni '70. Ana Pilat – voce, Tiziano Bole – chitarra, Andrea Resce – basso, Clarissa Durizzotto – sax, Marco D'Orlando – batteria, Alessandro Petrussa – percussioni.

Hip Hop open mic

Al Serra HUB di Via D. Economo G. E, 12/1, dalle 21, Katana Studio in collaborazione con Serra HUB presenta «Struggle Vibes», serie di serate dedicate alla musica e al mondo Hip Hop. In console: Zase/ Host: Yane. Open Mic Selecta con contest di brani: ci sarà la possibilità di esibirsi con un proprio brano a iscrizione (max. 3 min), pedaliera auotune fornita dallo staff (da richiedere al momento dell'iscrizione). La giuria sceglierà due finalisti che dovranno scontrarsi con un brano / freestyle su di un beatbox a scelta. Info e iscrizioni Open Mic: 346 7431992 Markus Ciuch.

Cena a bordo della nave

Al ristorante «Ai Fiori» di Piazza Hortis 7, dalle 20.30, Una serata speciale per una cena interamente dedicata al menù di bordo della storica nave Saturnia con una rielaborazione dello Chef Andrea Carena. In collaborazione con la Libreria «antiquaria Drogheria 28», per tutta la settimana di Barcolana, i locali del Ristorante si trasformano in una sorta di piroscafo dove poter ammirare brochure turistiche e navali oltre che menù di bordo degli anni venti e trentadi compagnie di navigazione più famose del mondo. Per info e prenotazioni: tel. 040 300 633, Alberto: 347 393 44 67, Maria Giovanna: 348 9368426, info@aifiori.com, www.aifiori.com.