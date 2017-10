L'Alma Arena diventerà anche biglietteria: «Si rende più semplice l'acquisto dei biglietti»

TRIESTE - Sono numerose le novità che attendono quest’anno i tifosi dell’Alma Pallacanestro Trieste, che potranno acquistare i biglietti per le partite in più luoghi, compresa l’Alma Arena. Grazie allo sviluppo delle attività realizzate assieme a BestUnion, infatti, la Pallacanestro Trieste ha voluto attivare più modalità di acquisto, per evitare al pubblico le lunghe code che già lo scorso anno avevano caratterizzato il finale di stagione. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato il direttore marketing dell’Alma Pallacanestro Trieste, Sebastian Spada – è quello di rendere più semplice l’acquisto del proprio biglietto, facendo in modo che tutti i nostri tifosi abbiano la possibilità di raggiungere il loro punto vendita più comodo». La biglietteria per la prima partita dell’Alma Pallacanestro Trieste, in programma domenica 8 ottobre, si apre mercoledì.

Biglietteria in Alma Arena

Da quest’anno, quindi, l’Alma Arena diventerà anche biglietteria e sarà aperta ogni giorno a partire dal mercoledì antecedente la gara casalinga, con orario 10-13 e 14-17, fino al venerdì. La biglietteria all’Alma Arena riaprirà due ore prima della partita casalinga. Si potrà accedere dall’ingresso di Via Miani (che per la Stagione 2017-2018 è stato denominato Ingresso Antica Sartoria di Napoli). L’acquisto in Alma Arena sarà più economico, in quanto non prevedrà l’applicazione del costo diritto di prevendita di 2 euro attivo invece per tutte le altre modalità di vendita. Per questa prima gara la sede sarà sprovvista di POS in attesa dell'abilitazione dello stesso.

Dove acquistare

Rimane attiva la collaborazione con Ticket Point di Corso Italia 6/C sempre attivo, con i consueti orari. Due ulteriori punti vendita sono stati attivati a Trieste: si tratta dell’Agenzia di viaggi Bagolandia di Via San Marco 45, e Multimedia scrl di Via Campo Marzio 6 (la sede di Radioattività). Per chi volesse acquistare il biglietto da qualsiasi punto e a qualsiasi ora della giornata, è attiva anche la vendita dei biglietti online, con le stesse modalità della precedente stagione. L’acquisto dei biglietti delle partite dell’Alma Pallacanestro Trieste – salvo disposizioni diverse per motivi di ordine pubblico, definiti dalle forze dell’ordine – sarà possibile in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, per permettere anche ai tifosi dell'Alma non di stanza a Trieste di acquistare il proprio titolo d'accesso. Si ricorda che non è più possibile, il giorno della partita casalinga, accedere a piedi all’Alma Arena attraverso il varco di Via Miani, e che i possessori di abbonamento VIP e GOLD, se accedono a piedi, devono raggiungere il loro ingresso utilizzando le scale situate a fianco della biglietteria di via Flavia.