Trenitalia ti porta alla Barcolana con 40 treni straordinari e tante promozioni

TRIESTE - Saranno 40 i treni straordinari (erano 22 nel 2016) che, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Trenitalia effettuerà in occasione degli eventi inseriti nella 49a edizione della Barcolana. Come informa Trenitalia in una nota, saranno 54mila i posti a sedere in più, pari a 5 volte l'offerta ordinaria, 22mila solo domenica 8 ottobre, giorno della regata. In particolare i treni supplementari garantiranno collegamenti aggiuntivi tra Portogruaro, Sacile, Udine e Trieste per agevolare l'afflusso e il deflusso dei visitatori. Sarà attivo anche un servizio a spola fra Monfalcone e Trieste per i visitatori che pernottano fuori città.

Tutti i treni

Da venerdì 6 al giorno della Barcolana, 30 treni straordinari (17 in più rispetto al 2016) completeranno l'offerta aggiuntiva per Portogruaro, Udine e Sacile. Sempre domenica 8 verrà effettuato il treno storico Barcolana Express da Udine a Trieste e viceversa con fermata a Miramare. Trainato dalla locomotiva a vapore 728 con carrozze Centoporte degli Anni 30 offrirà 224 posti a sedere. Trenitalia e Regione Fvg continuano così a promuovere l'utilizzo del treno come soluzione più ecologica, comoda, economica e affidabile per raggiungere gli eventi, le località di villeggiatura, i musei, i parchi naturalistici, le città d'arte o i borghi medievali nel totale rispetto dell'ambiente, dimenticando i problemi del traffico stradale, lo stress della guida e la ricerca del parcheggio.

Le promozioni

Tante le promozioni tariffarie per raggiungere Trieste, dalle altre città del Friuli Venezia Giulia con i treni regionali. Sabato 7 e domenica 8 sconto del 20% sul biglietto per tutti coloro che sceglieranno la tariffa Weekend Fvg. Venerdì 6 sconto del 20% per gli under 26. Infine, da venerdì 6 a domenica 8, i ragazzi sotto i 12 anni viaggeranno gratis se accompagnati da un adulto pagante.