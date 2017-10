Show delle Frecce Tricolori, triestini amareggiati: «Bambini e lavoratori si sono persi lo spettacolo»

TRIESTE - Uno spettacolo straordinario, da brividi. Da godersi un secondo alla volta, con il naso all’insù. Peccato che gran parte dei triestini si sia dovuto accontentare di una diretta Facebook. Questa mattina le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Trieste e hanno emozionato i numerosi cittadini accorsi in piazza Unità. Molti altri, però, non hanno potuto far altro che apprezzare l'esibizione... sul web. Un vero peccato vista l’intensità e l’importanza dell’evento. Chi impegnato a lavoro, chi sui banchi di scuola: l’orario scelto per l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale per dare il via ufficiale alla 49a edizione della Barcolana non è affatto piaciuto ai triestini.

I commenti

La città voleva esserci e vivere a pieno il momento. «Ma perchè far le frecce tricolori in orario lavorativo?????? Non si potevano fare domenica prima della Barcolana????» si lamenta qualcuno. «Magari se lo spettacolo fosse stato previsto di pomeriggio, almeno i bambini piccoli e grandi potevano vederlo! Visto che tanti saranno al lavoro o a scuola, la giornata di festa annunciata dal sindaco mi sa che sarà una festa solo per i pensionati! A volte un po' di buon senso non guasta...» commenta una donna. «Peccato si lavori di mercoledì! Non capisco perché deciso così. La domenica della Barcolana, anche a fine regata, sarebbe stato stratosferico per tutti i triestini e forestieri» suggerisce un altro. «Continuo a non capire la scelta del mercoledì mattina, capisco che Trieste è una città di pensionati, però c'è anche chi lavora e chi va a scuola» attacca ancora un cittadino. «Grazie eh ....tanto la gente non ha nulla da fare di mercoledì alle 10.30!» scrive ironico un altro.