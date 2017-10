Trieste, 7 cose da fare giovedì 5 ottobre

TRIESTE – Concerti segreti, spettacoli in luoghi insoliti, la città al femminile e molto altro vi riserva il giovedì triestino. Ecco i nostri consigli per non lasciarsi scappare gli appuntamenti migliori.

Concerto segreto

«La Barcolana secret concert». Un artista segreto. Una location misteriosa. Questo format prevede un concerto esclusivo in un luogo non convenzionale, allestito appositamente per l’occasione. Posti limitati. Prenotazioni e info: info@vignapr.it.

Un giallo comico

Al Club Nautico Sirena, alle 21, appuntamento con lo spettacolo «Condominio Europa:come diventare europei doc». In questo condominio vivono persone di nazionalità diverse. Ogni convivenza ha i suoi lati positivi e negativi: qui le incomprensioni, i pregiudizi e le diffidenze si accendono quando capita un fatto «misterioso», in un giallo comico che diventa metafora dei rapporti all’interno di un’Europa difficoltosamente unita.

Musica a teatro

Al Teatro Miela. Piazza Duca degli Abruzzi 3, alle 21.30, Nouvelle Vague in concerto. Celeberrima band francese che ha conquistato il mondo con le cover bossa nova di classici del punk e della new wave. Ingresso: 25 euro. Per info: 040 365119, www.miela.it

Spettacolo al museo

Alle 18, spettacolo itinerante tra le stanze del Museo Sartorio, «La coscienza di Svevo» testo e regia di Lino Marrazzo, e l’interpretazione di Lorenzo Acquaviva e Diana Hobel. Lo spettacolo vedrà gli attori sdoppiarsi e interpretare più ruoli. Italo Svevo, prima della sua morte incontra, attraverso i sogni, i personaggi contenuti dei suoi libri. Biglietto euro 12 con prenotazione allo 040 6754350.

Trieste al femminile

Alla Libreria Minerva di via San Nicolò 20, Florinda Klevisser torna nella sua Trieste per presentare la sua guida «Trieste al femminile» insieme a Claudia Rabbellini Becce che con noi prossimamente pubblicherà la guida «Cagliari al femminile». La città di Trieste è una città storicamente molto al femminile per la sua vocazione portuale e commerciale che portava spesso gli uomini lontano per lavoro rafforzando il ruolo delle donne, da sempre qui forti e indipendenti. Si sviluppa, inoltre, nel '700 per volere di una donna, Maria Teresa d'Austria che crea i presupposti per la sua crescita e la porta al suo splendore. Una città bella, elegante, sicura, con molti angoli da scoprire e da imparare a conoscere e amare. Trieste affascinerà chi la visita per la prima volta e chi ci ritorna per scoprire qualcosa di nuovo. Questa guida offre la possibilità di visitarla al femminile, con prospettive e itinerari pensati per le esigenze e le curiosità della viaggiatrice che vuole non solo conoscere la città ma anche godere al massimo di quello che offre.

Gin&Swing da Eataly

Una serata in compagnia dei produttori di gin per festeggiare insieme l'inizio della Barcolana, a colpi di cocktail e a ritmo di musica. Una carta cocktail (8 € l'uno) dedicata all'occasione, pensata per scoprire da vicino uno dei distillati più famosi e amati al mondo. E se c'è da festeggiare, gli chef di Eataly proprorranno dei piatti speciali da abbinareal cocktail. Dalle 20 si ballerà sui brani italiani degli anni '50 e '60, rivisitati in chiave swing e rockabilly dai vulcanici Hard Lemonade.

Aperitivo in musica

Al Mimì e Cocotte di via Luigi Cadorna 19, gli Etnok in concerto (all'ora dell'aperitivo). Turbo band di musica popolare con un forte collegamento con la musica dell’est Europa (tzigana, balcanica e klezmer) nata da musicisti che da anni suonano e viaggiano per la parte orientale del vecchio continente. Il gruppo propone un repertorio con un sostanzioso nucleo di musica originale accompagnata da brani popolari e classici riarrangiati per il quartetto. Sebastiano Crepaldi: flauto, Luca Demicheli: basso acustico, Sergio Giangaspero: chitarra classica, Aleksander Ipavec: fisarmonica.