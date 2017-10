Il Palmanova Outlet Village sbarca alla 49a edizione della Barcolana di Trieste

TRIESTE– E’ uno degli appuntamenti sicuramente più attesi in regione. Il Palmanova Outlet Village, anche quest’anno, sarà presente, a partire da mercoledì 4 e fino a domenica 8 ottobre, alla 49esima edizione della Barcolana, la storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Una festa che coinvolte a 360 gradi non soltanto la città di Trieste ma l’intera regione e richiama pubblico dall’intera Alpe Adria. Lo stand del Village, più grande rispetto allo scorso anno, sarà collocato al Villaggio Barcolana. Oltre a ricevere informazioni su convenzioni, servizi, attività e brand presenti all’outlet, sarà possibile sottoscrivere gratuitamente la «Village Card», la carta fedeltà che consente di ottenere particolari sconti per gli acquisti, usufruire di agevolazioni dentro e fuori dal Village e aderire a private sales dedicate. Per chi sottoscriverà la Card ci sarà un simpatico e utile regalo in omaggio.

Il ruolo del turismo

L’edizione 2017 si arricchisce, inoltre, di un’interessante novità: le dirette web a personaggi pubblici e sportivi della regione, che saranno realizzate, direttamente dallo stand, dal team di Trieste Cafè. Il Palmanova Outlet Village, dunque, continua a puntare sul turismo e sugli eventi di qualità. Quello della Barcolana è solo uno degli appuntamenti di respiro turistico che il Village ha in programma nel mese di ottobre. «Il turismo riveste per il Village un’importanza fondamentale – sottolinea Domenico Casagrande, direttore del Village -. Assieme agli altri Village della Land of Fashion, infatti, il Palmanova Outlet sarà presente al TTG di Rimini, la più importante fiera del settore turistico in Italia».

Ottobre di eventi

L’evento coinvolge più di 2.400 imprese, per un totale di presenze che sfiora i 70 mila visitatori. Ogni anno, al TTG, si presentano le più importanti novità in materia di turismo. «Nel biennio sono state siglate numerose partnership a livello turistico con attori socio-economici della regione Friuli Venezia Giulia - puntualizza Giada Marangone, marketing manager del Village -. Ottobre è un mese importante per la nostra destinazione. Siamo, infatti, partner di Promotrieste per le iniziative, le mostre e gli eventi «Una donna è Trieste», le celebrazioni dei trecento anni di Maria Teresa d'Austria, che raccontano il grande patrimonio storico-artistico di Trieste suggerendo percorsi di singolare interesse culturale e turistico».