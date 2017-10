Cottura, proprietà e segreti: alla scoperta dei funghi nell’arte culinaria

TRIESTE - Lo sapevate che alcune specie di funghi che utilizziamo spesso, prima di essere mangiati, si devono cuocere altrimenti sono velenosi? Alcuni funghi danno il meglio di se vengono grigliati, altri sono talmente versatili da poter essere utilizzati da soli, in risotti e paste oppure impanati. Venerdì 6 ottobre, alle 17, nella sala conferenze del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, in via dei Tominz 4, Massimo Tassini, esperto e presidente dell’Associazione Micologica Bresadola gruppo di Trieste, parlerà dei funghi nell’arte culinaria. In questo appuntamento si potranno scoprire le proprietà organolettiche, i modi di cucinare i funghi a seconda della specie ma soprattutto si potranno scoprire specie che solo gli amatori ed estimatori utilizzano come morchelle, leccini, lactari o russole. L'ingresso alla 42a Mostra Micologica del Carso è gratuito.