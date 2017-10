Sorpreso ad innaffiare una pianta di marijuana: denunciato

TRIESTE - Nel pomeriggio di lunedì scorso personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, a seguito di mirati servizi, ha individuato nei pressi di una zona boschiva di Gropada (Trieste), in una radura, una pianta di marijuana dell’altezza di circa 60 cm, interrata in un vaso da fiori. Poco distante, vicino a un muretto a secco, sono stati rinvenuti ulteriori due vasi con gli steli ormai spogli di foglie e infiorescenze della stessa pianta.

Beccato a bagnare la pianta

Alle 17.20 gli agenti hanno notato un soggetto intento a innaffiarla, utilizzando due bottiglie di plastica contenente dell’acqua che portava in uno zaino. Lo stesso, identificato per V.J., classe 98, è stato così sottoposto a perquisizione locale, che ha consentito di rinvenire della marijuana per un peso complessivo di circa 400 grammi, occultata all’interno di uno studiolo e della camera da letto dell’abitazione dell’uomo. La pianta di marijuana è stata sequestrata. Al termine degli accertamenti di rito, il V.J., è stato deferito in stato di libertà per la produzione e la detenzione di sostanze stupefacenti.