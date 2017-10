Festa delle Vele, l'arte creativa fa tappa alla Barcolana

TRIESTE - Un'esposizione di arte creativa dedicata all'ingegno artistico nelle sue più svariate forme e materiali pensata per i triestini e per i numerosi turisti in visita alla città in occasione della Barcolana nelle giornate del 7 e 8 ottobre 2017 dalle 8 alle 20. Si intitola "Festa delle Vele" l'evento a ingresso libero, organizzato per la prima volta quest'anno dall'associazione Arti in Piazza in via San Nicolò, che animerà il centro storico della città con una trentina di espositori che presenteranno le proprie creazioni artistiche fatte rigorosamente a mano con passione e dedizione (sculture con minerali, pittura su pietra, cucito creativo, oggetti creati con resine e materiali poveri o riciclati).

L'abbigliamento

Ma non solo: anche in questa occasione, dopo il grandissimo successo ottenuto con la I «Festa d'Agosto» svoltasi a cavallo di Ferragosto in Piazza Piccola e il Sottoportico del Comune di Trieste, per offrire al pubblico un'immagine di Trieste particolarmente suggestiva, i soci saranno vestiti a tema Liberty, rievocando il clima mitteleuropeo della Trieste di quegli anni. L'evento si svolgerà in una location decorata in maniera originale e accurata, con addobbi ispirati al mare, che saprà stupire i visitatori creando una particolare atmosfera d'allegria.

Obiettivi

L'intento dell'associazione, che si concretizza soprattutto attraverso questi eventi, è quello di favorire lo sviluppo e promuovere la diffusione della creatività e dell'ingegno artistico locale, offrendo la possibilità a numerosi creativi di esporre le proprie creazioni rigorosamente "fatte a mano». Oltre a valorizzare l'ingegno creativo in ogni sua forma e genere e a promuovere il riciclo creativo e la trasformazione artistica di materiali grezzi o di recupero – spiegano gli organizzatori - si vuole rendere partecipe il pubblico, divertendolo e coinvolgendolo. «In questa occasione, il nostro intende rappresentare un completamento delle iniziative proposte in occasione della Barcolana così da offrire un'ulteriore attrazione favorendo l'accoglienza turistica». Gli appuntamenti promossi dal sodalizio rappresentano quindi un'occasione di svago per chiunque sia alla ricerca di qualcosa di unico e originale e per rendere indimenticabile la visita alla città di Trieste. Prossimamente avranno luogo altre manifestazioni dedicate alla creatività e ispirate a diversi temi, a seconda della stagione. Il programma completo è disponibile sulla pagina facebook "Artiinpiazza" e presso la sede dell'evento, dove verranno distribuiti inoltre dei piccoli omaggi a tutti i visitatori.