Astropaolo saluta il Golfo di Trieste e la Barcolana: «C'è chi naviga per mare e chi lo fa tra le stelle»

TRIESTE - Il blu intenso del Mediterraneo, il bianco delle nuvole, l'ocra della terra: Astropaolo dal suo privilegiato punto di osservazione coglie un'inaspettata immagine del Golfo di Trieste e la dedica all'osservatorio astronomico della città: «C'è chi naviga per mare e chi lo fa tra le stelle. Un saluto all'Osservatorio Astronomico di Trieste, questa sera alla #RegataBarcolana!», scrive Paolo Nespoli sul suo profilo twitter. Come riporta l'Ansa, l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) continua a raccogliere inquadrature inaspettate del nostro Pianeta. Mentre la Stazione Spaziale Internazionale sorvolava il nord Italia Paolo Nespoli ha colto con una sola inquadratura Sardegna, Corsica, isola d'Elba, Golfo di Trieste per poi inviarla con un augurio alla storica festa del mare triestina e all'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) che partecipa alla Barcolana.