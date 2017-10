Location misteriosa, artista segreto, posti limitati: il Secret Concert fa tappa a Trieste

TRIESTE - La forza della musica e la voglia di esplorare nuovi mondi artistici, culturali e sociali. Una location misteriosa, un artista segreto, posti limitati. Non si sa chi suoni e non si sa dove suoni. Dopo il successo della scorsa edizione che vide l’esibizione di Mauro Ermanno Giovanardi in un'ex rifugio anti aereo della seconda guerra mondiale (Kleine Berlin in via Fabio Severo), viene riproposto a Trieste il curioso evento conosciuto in tutta Europa con il nome di Secret Concert che si terrà domani sera, venerdì 6 ottobre, come appuntamento speciale del programma della Barcolana 2017.

Sold out

Il concerto segreto è stato lanciato ieri sul web e in poche ore ha già raggiunto il tutto esaurito, terminando tutti i posti disponibili. I partecipanti riceveranno l’indirizzo del luogo del concerto poche ore prima dell’inizio e scopriranno l’artista protagonista al momento dell’inizio del concerto. Tutte le info su www.facebook.com/secretconcert

L'idea

Il Secret Concert è un’idea di Luigi Vignando e Matteo Roman di VignaPR, due giovani professionisti che lavorano da anni nella musica, occupandosi del management di artisti italiani e internazionali (2Cellos, Remo Anzovino, Glenn Miller Orchestra, The Leading Guy) e dell’organizzazione di concerti in Friuli Venezia Giulia, in Italia e in Europa (Alessandro Mannarino, Jack Savoretti, No Borders Music Festival e tanti altri).