Zuffi-Rossignoli protagonisti di una lettura scenica itinerante tratta dall’Inferno di Dante

TRIESTE - «Vele di mar non vid'io mai cotali» è il titolo della lettura scenica itinerante tratta dall’ «Inferno» di Dante in programma nel Lapidario Tergestino al Bastione Lalio del Castello di San Giusto (Piazza della Cattedrale, 3) sabato 7 ottobre, alle 17, con l’attore Lorenzo Zuffi e il liutista Federico Rossignoli. L’iniziativa è un omaggio alla Barcolana del Comitato di Trieste della Società Dante Alighieri, offerta ai visitatori del Castello di San Giusto in possesso del normale biglietto di ingresso (intero 3 euro, ridotto 2 euro).

La carriera di Zuffi

Nato a Trieste e diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica «Città di Trieste», Lorenzo Zuffi partecipa a diversi allestimenti del Teatro Stabile di Trieste «La Contrada», del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia «Il Rossetti» e del Teatro Stabile Sloveno. Recita in produzioni quali «Trieste una città in guerra», «Le Maldobrie», lo spettacolo sveviano «Inferiorità», nonché in rappresentazioni per l’infanzia e la gioventù. Partecipa ad allestimenti di opere liriche e alle produzioni di Teatro a leggìo con gli «Amici della Contrada», nonché ad alcuni radiodrammi per la RAI. Ha collaborato con diverse associazioni, quali l’Associazione «Studiopenspace», la «Fabbrica delle Bucce» e «La Macchina del Testo». È tra i fondatori della «Casa del Lavoratore Teatrale», del Premio DARTS, di «ConsorzioScenico» e di «eTielleZeta». È ora impegnato in letture della Divina Commedia di Dante e in progetti di riqualificazione/riscoperta urbana tramite l'arte.

Liutista

Federico Rossignoli (1986) ha studiato chitarra classica con L. Pizzutel e F. Zigante. Consegue il Biennio specialistico di II livello in prassi esecutiva presso il Conservatorio «A. Vivaldi» di Alessandria, e il Biennio specialistico ad indirizzo didattico presso il Conservatorio «G. Tartini» di Trieste. Da alcuni anni studia liuto alla Scuola di Musica Antica di Venezia con M. Lonardi. È attivo sia come solista che in vari ensembles, con particolare interesse per la musica medievale, rinascimentale e del primo barocco. Partecipa come continuista all'attività della cappella musicale della Beata Vergine del Rosario, diretta da Elia Macrì. Insegna chitarra classica presso la scuola «DaCapo» di Trieste. Inoltre, è attivo nel campo della letteratura con la pubblicazione di alcuni libri di poesia editi dalla Samuele Editore, con la quale collabora in svariati eventi culturali.