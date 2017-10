Trieste Airport scelto da Eurowings per un contest: la nuova rotta di volo si decide sul web

TRIESTE - Trieste Airport selezionato da Eurowings per un web contest tra aeroporti europei. La promessa è di aprire una rotta verso l’aeroporto che otterrà più voti. La compagnia tedesca ha inserito Trieste Airport in una lista di 10 aeroporti europei (ulteriore aeroporto italiano in concorso Trapani) tra i quali scegliere, in un web contest aperto a tutti, la destinazione di un prossimo collegamento per l’estate 2018. Tra gli scali candidati Mostar (Bosnia Erzegovina), Belfast (Irlanda del Nord), Castellon (Spagna), Brac (Croazia), Bergen (Norvegia), Biarritz (Francia), Podgorica (Serbia), Shannon (Irlanda) e gli italiani Trieste e Trapani. Nel sito si legge: «Vi lasciamo decidere la nostra prossima rotta di volo! Partecipa al voto e scegli la tua destinazione di viaggio preferita. La destinazione più votata farà parte del nostro programma estivo 2018». Si vota fino al 10 ottobre, questo il link per partecipare: http://www.vote-and-fly.com/