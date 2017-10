Maxi sequestro di cocaina su una barca a vela immatricolata a Trieste

TRIESTE - Circa 400kg di cocaina di ottima qualità, per un valore che la Polizia stima in 20 milioni. Erano stivati in una barca a vela proveniente dai Caraibi che le autorità portoghesi hanno fermato per un controllo nell'Oceano Atlantico, 600 miglia a Sud delle Azzorre, in una particolare area marittima doganale sotto il controllo delle stesse autorità lusitane. Come riporta l'Ansa, queste hanno sequestrato la sostanza e arrestato le due persone che erano a bordo, un italiano e un montenegrino.

Le indagini

L'imbarcazione sarebbe immatricolata a Trieste, indagini sono in corso nel capoluogo giuliano in questa direzione. In base a quanto riportato da un media portoghese, l'intelligence inglese e italiana sarebbero venute a conoscenza del carico a bordo dell'imbarcazione, che avrebbero seguito lungo la rotta atlantica. Quando la barca a vela è entrata nella 'Portuguese Exclusive Economic Zone', è scattata una operazione da parte dell'aviazione e della marina militari portoghese.