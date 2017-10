Lavori sulla segnaletica orizzontale: le aree dove interverrà il Comune

TRIESTE - Il Comune informa che, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, con orario notturno 21-6, sono in programma lavori alla segnaletica stradale orizzontale in città e a Opicina. Gli interventi riguarderanno il completamento dell'area Rossetti/Slataper/Carducci/Battisti e ancora le vie Battisti, Marconi (tratto Rismondo/Volta), Volta, Galvani, Galilei, Kandler, Cologna (tratto Giulia/Scoglietto), San Francesco Assisi, Rismondo, Zanetti, Palestrina e pendice Scoglietto. Analoghi interventi anche a Opicina, in particolare sulle vie Carsia, Salici, Papaveri, Santa Fosca, San Isidoro, San Mauro, Doberdò e Prosecco.