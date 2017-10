Incontri #abassavoce: gli appuntamenti da martedì 10 a venerdì 13 ottobre

TRIESTE - Proseguono gli incontri #abassavoce, promossi dal progetto locale Nati per Leggere in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private, allo scopo di fornire alle famiglie l’occasione di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli: martedì 10, dalle 16.30 alle 17.30, si terrà il primo incontro dell’anno scolastico alla Biblioteca Luisa Pozza dell’Istituto Comprensivo Divisione Julia, inserita nel Progetto Biblioteca Diffusa del Comune di Trieste (Via Giotto 2 – Plesso Dardi – Reina), aperto ai bambini da 3 a 6 anni anche non frequentanti la struttura scolastica; Mercoledì 11, dalle 10 alle 11, incontro #abassavoce bilingue sloveno – italiano dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi alla Sezione Ragazzi della Biblioteca Nazionale slovena e degli studi / Narodna in študijska knji¸nica di via Filzi 14; venerdì 13, dalle 17 alle 18, al Punto lettura Il nuovo guscio (via delle Monache 3, San Giusto), consueto appuntamento mensile con le letture e i consigli di Nati per Leggere.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione, organizzati per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente. Info: Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini, tel. 0400649556, bibliocom@comune.trieste.it , http://natiperleggere.comune.trieste.it/