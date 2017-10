La Barcolana di Trieste è ufficialmente la regata a vela più affollata del mondo!

TRIESTE - La Barcolana di Trieste è, ufficialmente da oggi, la regata a vela più affollata del mondo: alle 18.05 di questo pomeriggio, la regata di Trieste ha battuto tutti i record di partecipazione superando i 2072 iscritti. Era il 2001, un anno di Bora e sole: 1968 imbarcazioni al via, la vittoria di Cometa con Flavio Favini al timone. Il record di partecipanti della regata triestina, la più affollata al mondo risale a quell’edizione, e ha retto per 16 anni, fino ad oggi, quando alla chiamata del presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, hanno risposto in più di 2072, superando non solo la soglia psicologica dei duemila iscritti, mostrando che la vela è uno sport per tutti, e che il mare e Trieste sono una cosa sola. Dopo i festeggiamenti per il duemillesimo iscritto, alle 14, alle 18.05 la Barcolana è diventata ufficialmente la regata più affollata del mondo, battendo il record mondiale, iscritto nel Guinness dei primati dal 1984, di 2072 imbarcazioni dalla regata danese Round Zealand svoltasi il 21 giugno del 1984.

Emozione

Alla Società Velica di Barcola e Grignano c’è grande festa: il record di iscritti è infatti un risultato condiviso con tutti i soci, che in questi giorni stanno lavorando senza sosta per rendere speciale e unica questa eccezionale regata. «Sono emozionato, sono felice - ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - abbiamo lanciato una sfida, abbiamo chiesto collaborazione a tutti i circoli velici, a tutta la città, a tutti gli appassionati di vela d’Italia, e la risposta è stata enorme e senza precedenti. Questo è un risultato condiviso di una città che guarda al futuro, e che sa che il proprio futuro non può che arrivare dal mare. Grazie di cuore a tutti: istituzioni, sponsor, velisti, grazie perché questa regata è unica, come la sua città, il suo mare e la sua storia». Il numero definitivo degli iscritti, oltre record, sarà reso noto domani mattina: la Svbg, infatti, ogni anno accoglie le iscrizioni di chi arriva per mare all’ultimo minuto, magari frenato dalla Bora di venerdì.



Meteo e percorso

Sarà una Barcolana di vento leggero, quella del nuovo record di iscritti: dopo la Bora di venerdì e la giornata di oggi, quasi estiva, domenica sarà presente vento dai quadranti meridionali, che soffierà tra i 5 e gli 8 nodi, condizioni che renderanno la regata estremamente tattica, perché sarà necessario, in un Golfo così affollato, andare a cercarsi i refoli liberi, riuscendo a divincolarsi dalle coperture dei numerosissimi avversari. La partenza è in programma alle 10.30 di domani, domenica 8 ottobre, lungo la linea posizionata davanti al Terrapieno di Barcolana, dal Faro della Vittoria a Miramare. Da lì, allo sparo del cannone, le barche si dirigeranno verso la Boa 1, posizionata al largo di Punta Sottile, al largo di Muggia e al confine con le acque slovene, per poi effettuare un breve disimpegno, e rientrare verso Trieste passando lungo la boa posta al largo di Miramare, dopo sarà posizionato anche un cancello, utile in caso di riduzione del percorso; il quarto lato della regata corre parallelo al lungomare di Barcola, prevede il passaggio sotto al Faro della Vittoria, passando per un ulteriore cancello, quindi l’arrivo: posizionato di fronte alla fine della Diga del Porto Vecchio, è a pochi passi da Piazza Unità, di fronte a tutto il pubblico della regata.



Le regate di oggi

Dall’eccezionale Generali Cup al Trofeo DHL Barcolana by Night, in previsione questa sera alle 19.30, dalla giornata finale di Fincantieri CUP sugli M32, alla Barcolana Classic, con la presenza della bellissima Kookaburra: è stata oggi una giornata di grande vela in mare, mentre a terra Barcolana ha festeggiato alla grande il record, con un Villaggio super affollato, tanti eventi tutti a tema mare, in attesa di chiudere la vigilia in bellezza, con i fuochi d’artificio, in programma alle 22.30 dalla diga vecchia verso la città.



Barcolana classic

E’ stata una Barcolana Classic di pochissimo vento, con tanto tempo per ammirare, durante la sfilata, le bellissime barche d’epoca. Il Trofeo SIAD è andato alla bellissima Stella Polare di Federica Cumbo, mentre il premio «peso in birra» è andato ad Aria di Serena Galvani. Ingentilita dalla presenza di scafi bellissimi - da Aria a Kookaburra - la Classic ha visto una regata lenta, ma tanto divertimento per gli armatori, grazie all’impeccabile organizzazione dello Yacht Club Adriaco.

Qui le classifiche finali: per la Classe Epoca vince Aria di Serena Galvani, seguita da Serenità di Roberto Dal Tio, seguito da Massimo Fonda su Ciao Pais. Nella categoria Classici B, vittoria di Stella Polare di Federica Cumbo, seguita dall’Auriga di Elena Galesso e da Nembo II di Nicolò de Manzoni. Nei classici A primo posto per lo Strale di Bruni e Bandini, secondo per Al Nair III di Fabio Mangione, e terzo di Naif di Ivan Gardini. Kookaburra III di Maurizio Vecchiola vince invece tra gli Spirit of Tradition, seguito da Woodwinds di Claudio De Eccher e da Kenterprise di Filipp Novak. Tra le Passere il duello è andato a Koala di Mario Bernardi, che batte l’immancabile Nibbio di Pietro Barcia; terzo posto per Janega di Trani/Traverso.



Generali cup

E’ stata un’eccezionale edizione di Generali CUP, la prima edizione della regata dei dipendenti del Gruppo, che pur con poco vento ha messo in acqua dieci equipaggi provenienti da tutto il mondo. Il podio, però, è tutto italiano: con una lotta triestina tra Andrea Micalli e Gianfranco Noè, entrambi a sei punti con due primi e due secondi posti, la spunta Micalli, primo nell’ultima prova. Terza piazza per Micucci, che segue a 15 punti. Quattro le prove disputate, tutte con vento molto leggero, tre in mezzo al Golfo, una con la formula Stadium Race, vicina a Piazza Unità e di fronte a tutto il pubblico di questa Barcolana dei record.



M32 Fincantieri cup

Dopo lo stop imposto dalla Bora venerdì, super lavoro e alzataccia per i velisti del circuito M32, che nella tappa finale di stagione, la Fincantieri CUP, hanno visto la prima partenza alle 8.30.

Sette prove, di cui tre oggi con pochissimo vento, hanno chiuso la FINCANTIERI CUP M32: la vittoria di tappa è andata Section 16 di Richard Davies, seguita da Vitamina veloce di Andrea Della Corte, terzo Vikings di Akam Svenson e Patrik Struesson. Fincantieri Cup era tappa finale del circuito, vinto da Vitamina veloce; secondo posto di stagione per Italia Sailing Team di Riccardo Simoneschi e Lorenzo Bressani.



Barcolana by night trofeo Dhl

Oggi in serata prevista la Barcolana by night Trofeo DHL, con un nuovo cerimoniale: il vincitore della regata riceverà una bandiera gialla, riconoscimento per essere stato il team più veloce, un titolo di cui fregiarsi per tutta la stagione, in attesa del cinquantenario di Barcolana.



Dove vedere la Barcolana

Domani sarà possibile seguire la regata in diretta su Rai 3 dalle 9.30 alle 10.20, poi proseguirà in tandem con RaiSport. La Barcolana sarà inoltre trasmessa in streaming sulla pagina Facebook dell’evento (https://www.facebook.com/RegataBarcolana).

Chi si trova a Trieste, invece, può godersi lo spettacolo delle vele in Golfo dalle «Terrazze Barcolana» (terrazza del Museo Revoltella, Bastione del Castello di San Giusto, terrazza dell’Ausonia e - su prenotazione - terrazza del Salone degli Incanti) oppure dal Belvedere Obelisco a Opicina (SC BRDINA SALUTA BARCOLANA 49), o ancora passeggiando nel Villaggio, allo Stand di Generali, dove verrà trasmessa la diretta sullo schermo che si trova all’interno.

Quest’anno poi apre le porte per la Barcolana anche il Museo della Pesca di Santa Croce: dopo una visita guidata alla scoperta della storia del litorale triestino, ci si potrà godere la Barcolana dalla terrazza del Museo (Informazioni 335 285418 – proteco@spin.it).