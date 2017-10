L'Aquapark Istralandia premiato alla Fiera European Attraction Show di Berlino

TRIESTE - Un ulteriore premio di qualità del settore del divertimento è stato conseguito nel mese di settembre 2017 alla Fiera EAS (European Attraction Show ) di Berlino (Germania) da "Istralandia». Dopo una nuova stagione turistica di successo, il Parco Acquatico si è aggiudicato infatti uno nuovo prestigioso premio del settore turistico. Il 25 settembre scorso al Culumbia Theater, in collaborazione con la più importante Fiera europea dedicata alle attrazioni tematiche e acquatiche (Europen Attraction Show 2017) e la rivista tedesca Kirmes & Park Revue, a Istralandia è stato assegnato un prestigioso premio per aver ottenuto il 5° posto nella categoria dei migliori parchi acquatici europei su oltre 300 strutture in concorso. Il premio è stato consegnato durante la cena di gala svoltasi nello spettacolare Ristorante Columbia Theater a Berlino davanti a più di 500 invitati direttamente da Frank Lanfer - Miglior Parco Acquatico Europeo della stagione 2017 - Stella d’Europa. A ritirarlo, il proprietario di Istralandia, Branko Kovačić e il responsabile della struttura, Silvio Kraljević.

Sotto giudizio

La giuria internazionale (con rappresentanti di Germania, Italia, Spagna, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Francia, Austria, Polonia, Svezia, Turchia e Svizzera) era composta da 35 membri: Gerardo Arteaga, Natalia Bakhlina, Nergis Aslan, Jeff Bertus , Victor Cavaller, Rick Engelen, Francesco Fabris, Dr. Felix Fritz, Marshal Hill, Dr. Hans Jurgen Kagelmann, Alex Lemmens, Mario O.Mamon, Francois Mayne, Shaun McKeogh, Frederic Pastuszak, Wolfgang Payer, Marek Pisarski, Owen Ralph, Igor Radionov, Richard Rodriguez, Stefan Rothaug, Dennis L. Spiegel, Marc Spies, Werner Stengel, Francis Stokkel, Sasha Szabo, Alex Villaraya, Torsten Widmann, Piotr Wiecha, Melanie Yankers - Leuterbach, Stefan Zwanzger, Frank Lanfer, Agi Reddersen, Karl Ruisinger e Ralf Schmitt. I giurati hanno valutato la qualità e la sicurezza delle attrazioni, la qualità dei servizi di ristorazione offerti, la pulizia e l'ordine, la disposizione paesaggistica e il giardinaggio, la cordialità dello staff, la gentilezza e l'ospitalità, la professionalità del personale. «E' un riconoscimento - hanno dichiarato i gestori di Istralandia – che va a coronare una gestione di successo della stagione turistica 2017».



Un premio dopo l'altro

Per il secondo anno consecutivo "Istralandia" ha conquistato il 5° posto nella Europe’s Best Water Parks tra i migliori 300 parchi acquatici in Europa. Il primo posto come l’anno scorso è stato appannaggio dello Siam Park di Tenerife (Spagna), al 2° posto si è piazzato Costa Caribe (Spagna), il 3° posto è stato occupato da Tropical Islands (Germania) e il 4° da Therme Ending (Germania). Si tratta di un nuovo, significativo successo per l'Aquapark Istralandia, che in soli quattro anni di apertura ha già conseguito già altri 14 premi sia a livello locale, regionale e nazionale che internazionale e si è recentemente classificato al secondo posto assoluto tra i Parchi Acquatici di tutta Europa secondo la classifica 2017 dei premi Travelers’ Choice™ Parchi Divertimento & Parchi Acquatici di TripAdvisor®. «Il premio conseguito - hanno aggiunto Branko Kovačić e Silvio Kraljević - è la riprova del fatto che, se di qualità, anche una struttura a gestione familiare può raggiungere il successo a livello internazionale».