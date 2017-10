Teatro Stabile del Fvg, prevendite in partenza e nuovi importanti appuntamenti 'fuori abbonamento'

TRIESTE - Molto fervore nella campagna abbonamenti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia: mentre si avvicinano le prevendite di spettacoli attesi, si aggiungono alla programmazione nuove preziose date «fuori abbonamento». Fra queste ricordiamo il concerto di Ute Lemper il 18 novembre prossimo, quello di Massimo Ranieri il 30 novembre, ed il 22 dicembre l’Harlem Gospel Choir, tutti già annunciati ospiti del Politeama Rossetti. Per lo show di Massimo Ranieri i biglietti sono già in vendita. Prossima la vendita anche per il concerto che il grande Stefano Bollani terrà – il 3 novembre al Politeama – nell’ambito del «Trieste Science+Fiction Festival»: i biglietti saranno disponibili da lunedì 9 ottobre. Sempre sul piano musicale, è appena stato comunicato il ritorno a Trieste di Giovanni Allevi per una tappa del suo nuovo «Equilibrium Tour» che sarà al Rossetti il prossimo 27 marzo: la prevendita sarà aperta nei prossimi giorni.

Si comincia

Ma è ormai imminente l’inaugurazione della Stagione 2017-2018 del Teatro Stabile, che avverrà il 18 ottobre in una sera festosa e soprattutto con un avvincente nuovo spettacolo di Marco Paolini: «Le avventure di Numero Primo» che proprio a Trieste debutta nella sua forma compiuta e definitiva. I biglietti per questo spettacolo da giovedì 5 ottobre sono in vendita per tutti gli interessati, come pure quelli per il primo spettacolo del cartellone Danza, «Bolero Trip-Tic» eseguito dall’eccellente Balletto di Roma. Martedì 10 ottobre, invece, si apre la prelazione per gli abbonati «con le stelle» per altri due affascinanti proposte di Prosa, la nuova produzione dello Stabile «La guerra» di Carlo Goldoni, per la regia di Franco Per e «Richard II» di Shakespeare, con Maddalena Crippa. Dalla stessa data si potrà inoltre prenotare per «Pensieri e parole» spettacolo musicale e poetico che Peppe Servillo dedica a Lucio Battisti e per l’evento internazionale dei «Blue Man Group» che in Italia si vedrà soltanto a Trieste e a Milano. Da giovedì 12 ottobre, per tutti questi spettacoli le prevendite saranno aperte a tutti. Contestualmente rimangono disponibili tutte le tipologie d’abbonamento proposte dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dai classici «turni fissi» al liberissimo abbonamento «con le stelle», ai pacchetti «Family», alle formule molto convenienti riservate agli «Under 26»…

Per tutte le info

Il Teatro Stabile regionale – assieme ai maggiori teatri di Trieste – è inoltre presente nel Villaggio della Barcolana con uno stand informativo e promozionale, situato sulle Rive, fra la Stazione Marittima e l’Acquario: vi vengono distribuiti materiali d’approfondimento sulla stagione e gli spettacoli e ci si pu informare su prezzi, prevendite e formule d’abbonamento. Informazioni sono disponibili anche sul sito del Teatro www.ilrossetti.it, da cui si pu provvedere all’acquisto di biglietti e abbonamenti «con le stelle». Si ricorda che i biglietti sono in vendita su Vivaticket.it senza commissioni.