Panariti: «Puntiamo a creare una relazione stretta tra imprese e persone che cercano lavoro»

TRIESTE - Tre importanti aziende, Fincantieri, Costa Crociere e Ocean, che associano la loro attività al mare e che hanno inteso, con la collaborazione della Regione, confrontarsi per illustrare quelli che sono le caratteristiche i requisiti, professionali e non solo richiesti in termini di ricerca del personale. Questa l'iniziativa che a Trieste ha chiuso un ciclo di sei appuntamenti, organizzati dalla Regione, che in occasione della Barcolana hanno visto approfondire il tema delle opportunità di lavoro offerte dall'economia del mare. Di un dato occupazionale che si sta generalmente riprendendo ha parlato l'assessore regionale al Lavoro, Loredana Panariti, la quale ha anche sottolineato l'azione attuata dalla Regione nel creare una relazione stretta tra le imprese e le persone che cercano lavoro.

Il ruolo dell'Agenzia regionale per il lavoro

Un vero e proprio processo di rete messo a disposizione del sistema, nel quale l'Agenzia regionale per il lavoro svolge un ruolo centrale, organizzando visite all'interno delle aziende per registrare le esigenze occupazionali e quelle relative alla formazione. In prospettiva, l'assessore ha rilevato l'emersione e la nascita di nuove professioni connesse alle innovazioni tecnologiche che potranno conferire un miglioramento al mercato del lavoro. «Continueremo - ha detto Panariti - in questa nostra opera di contatto con le aziende e le persone, perché c'è bisogno di una Pubblica amministrazione concretamente al servizio del territorio. Per Fincantieri tra i profili con laurea i più ricercati ci sono gli ingegneri navali e quelli meccanici, mentre sul fronte dei diplomati c'è una forte concorrenza con le altre aziende, in quanto si tratta di figure professionali molto richieste sul mercato occupazionale».

Aziende in cerca

È stato poi ricordato, a tal riguardo, l'accordo sottoscritto da Fincantieri con l'istituto Nautico di Trieste. Per quel che riguarda le procedure di reclutamento del personale è stata illustrata anche la possibilità dell'autocandidatura, registrandosi sul sito internet della società. Costa Crociere cerca persone con delle ottime competenze linguistiche per il ruolo di hospitality service, ovvero coloro i quali devono risolvere i piccoli problemi degli ospiti delle navi. Molto richiesto anche il profilo di animatore, oltre a quelli di pizzaiolo e pasticcere. Anche per Costa Crociere, in ordine alle autocandidature e alle opportunità di lavoro, vale il contatto via internet sul sito della Compagnia. Particolari energie, infine, vengono destinate alla formazione riservata alle nuove unità che si imbarcano ogni anno nelle navi di Costa Crociere.