'VisitiAMO il Municipio' fa il boom di partecipanti

TRIESTE - Bel successo anche di questa edizione dell'iniziativa «VisitiAMO il Municipio» che, svolgendosi alla vigilia della grande kermesse della «Barcolana», ha visto partecipare un numero ancor più folto di turisti, parecchi anche di altri Paesi, giapponesi compresi, con il preventivo esaurimento, già da alcuni giorni, di tutti e quattro i turni di visite guidate, compreso quello organizzato in lingua inglese; e ciò nonostante l'ampliamento di ogni turno fino a 70 posti rispetto ai 60 inizialmente previsti. Le visite, cui hanno partecipato persone di tutte le età – complessivamente circa 300 -, dagli anziani ai bambini con i genitori, hanno avuto inizio nella storica Sala del Consiglio Comunale dove l'Assessore alla Comunicazione e Teatri Serena Tonel ha recato a tutti il saluto del sindaco Dipiazza e il benvenuto della città e del Comune, spiegando come proprio questa Sala sia da sempre «il cuore della vita politica locale, e quindi uno spazio sempre aperto ai cittadini, anche durante le sedute della massima Assemblea municipale o in occasioni di particolare rilievo e significato per l'intera comunità».

Visita con gli esperti

A illustrare i preziosi contenuti della stessa Sala (e in primis il famoso quadro di Cesare Dell'Acqua su «La prosperità commerciale di Trieste», compresi alcuni interessanti e poco noti risvolti politici che all'epoca furono connessi all'ordinazione e alla fattura del quadro) sono intervenuti quindi, quali perfetti ed esperti ciceroni, lo studioso Maurizio Lorber, storico dell'arte e attuale «conservatore» del Civico Museo della Risiera di San Sabba, e Michele Da Col, oggi ad «affiancare» il Comune come volontario di «FAI Giovani FVG» (Fondo Ambiente Italiano); entrambi per spiegare a turisti e cittadini storia e pregiati reperti del Municipio, Da Col anche per garantire un'efficace traduzione in lingua inglese.

Tra il Salotto Azzurro e la Galleria dei Sindaci

Oltre alla Sala del Consiglio i visitatori – sempre «istruiti» da Lorber e Da Col - hanno potuto ammirare il tradizionale Salotto Azzurro e la Galleria dei Sindaci con i relativi quadri d'oggi e ritratti del passato; qui anche con il supporto cartaceo di alcuni documenti, testi d'epoca e stampe messi a disposizione dall'Archivio Comunale. Non sono mancati, per ogni turno di visita, un intermezzo musicale offerto dal Trieste Flute Ensemble, e una gettonata tappa sui balconi del Municipio per immortalare se stessi e i compagni di viaggio sullo sfondo di una piazza dell'Unità oggi più vivace che mai, animata da una folla variopinta di turisti e dalle vele che si preparavano per l'ormai imminente regata di domani.