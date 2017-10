Costa Crociere cerca personale: ecco come candidarsi

TRIESTE - «Fare in modo che le aziende trovino personale idoneo da assumere e affiancarle nell'organizzazione di percorsi formativi mirati che portino ad un immediato sbocco occupazionale. Questo l'obiettivo conseguito oggi in Friuli Venezia Giulia con la Regione che colma uno spazio fino a ieri lasciato vuoto, quello della formazione e della comunicazione fra domanda e offerta». Lo ha detto l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, intervenendo a Trieste al Recruiting Day di Costa Crociere organizzato dall'Amministrazione regionale nell'ambito dell'iniziativa "Barcolana Job - Le opportunità di lavoro per le imprese del mare".

Tutte le informazioni

L'incontro, che ha visto la partecipazione di un numero significativo di potenziali candidati, ha fornito tutte le informazioni relative alla selezione e all'attività da svolgere a bordo delle navi. In particolare vengono ricercati pizzaioli, pasticceri, fotografi, addetti all'hospitality service e animatori. Requisito essenziale per tutti i profili oggetto della selezione il saper nuotare e una conoscenza della lingua inglese ad un livello conforme al tipo di attività da svolgere. Un passaggio indispensabile per partecipare alla selezione è anche l'iscrizione al progetto regionale Pipol. I curricula vanno inviati al sito ido.ts@regione.fvg.it, dopo di che la Regione, attraverso i Centri per l'impiego, provvederà alla preselezione. Successivamente, il 22 ottobre, l'azienda inizierà i colloqui per valutare i candidati. Chi supererà questa fase parteciperà ad un corso di formazione che prevede dei moduli di otto ore al giorno da svolgersi in regione e a Taranto.

I contratti

Un percorso formativo supportato dalla Regione, come ha spiegato Panariti, proprio per favorire le imprese che cercano personale. «Una formazione - ha sottolineato - che, oltre ad una concreta opportunità occupazionale, porta anche al conseguimento di attestati e di qualifiche spendibili sul mercato». I contratti di lavoro che l'azienda sottoscriverà con gli assunti saranno a tempo determinato, con durata 5/6 mesi in base alle richieste della stessa Costa. Si tratta di rapporti di lavoro che si ripetono nel tempo e che prevedono un periodo di pausa a terra di circa due mesi. Questo tipo di rotazione è coerente con quelle che sono le leggi marittime internazionali vigenti. Gli stipendi di primo ingresso variano dai 1000 ai 2000 euro, mentre il vitto, l'alloggio e l'assicurazione sanitaria vengono garantiti da Costa Crociere.