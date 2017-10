Barcolana 46: 2101 iscritti da 26 Paesi, centinaia di migliaia di persone a Trieste

TRIESTE - Furio e Gabriele Benussi, su Spirit of PortoPiccolo vincono la 49.a edizione della Barcolana, la regata dei record: 2101 iscritti, 25mila velisti in mare, a terra una festa mai vista prima, con centinaia di migliaia di persone sulle Rive. 1 ora, 12 minuti e 17 secondi sono serviti all’equipaggio triestino Spirit of PortoPiccolo per compiere le 13 miglia del percorso che dalla Riviera di Barcola, lungo un quadrilatero, ha condotto gli equipaggi fino al cuore di Trieste, con arrivo a pochi metri dalla Piazza dell’Unità. 2101 iscritti, di cui 1836 italiani, gli altri 265 in rappresentanza di 26 Paesi, compresi Cile, Argentina, oltre a tanti appassionati da tutta l’Europa.

Vittoria di Trieste

La regata, entrata nella storia come la più affollata del mondo, superando il record presente nel Guinness dei Primati, ha visto in gara grandi campioni della vela e tanti appassionati: «E’ una grande emozione - ha dichiarato Mitja Gialuz, il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano che organizza l’evento - aver scritto assieme a tutti i velisti, ai circoli velici del territorio e a tutta la città di Trieste una bella pagina della vela mondiale: siamo la regata più affollata del mondo, l’abbiamo organizzata, l’abbiamo vinta, abbiamo ospitato a Trieste migliaia di persone, assieme abbiamo raggiunto il grande obiettivo di aver mostrato il valore di questo sport, la passione e l’amore per il mare».

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)

Barcolana, la regata dei record (© Barcolana)