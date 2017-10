Barcolana 49: l'ondeggiare del mare tinto di bianco

TRIESTE - La quarantanovesima edizione della Barcolana sfiora il mezzo secolo con la freschezza di un fiore appena colto. La manifestazione triestina torna nel 2017 per battere ogni record: con le sue 2.101 barche entra ufficialmente nel Guinness dei primati come la regata più affollata del mondo.

La 'Spirit of Portopiccolo' mantiene il titolo

Le barchette viste dall'alto sembrano quasi fatte di carta: leggére, spensierate e pronte a solcare il mare color cobalto sovrastato da qualche nuvola bianca che macchia il cielo quasi del tutto terso. Alle 10.30 il via della gara viene annunciato da un colpo sordo e le apparentemente piccole imbarcazioni prendono il via, cercando il gioco favorevole del vento per destreggiarsi il più veloci possibile tra le acque triestine. Ad averla vinta, con un tempo di 1 ora, 12 minuti e 17 secondi, la 'Spirit of Portopiccolo' dei fratelli Benussi che conquista anche quest'anno il titolo di vincitrice.



La suggestività del paesaggio

Le rive di Trieste si vestono di bancarelle di ogni genere: dai vestiti al cibo, fino ad arrivare allo sport. In molti gli spettatori oltre che ai partecipanti alla gara. Assistere a questo particolare spettacolo è un'esperienza unica: il susseguirsi delle vele sul filo dell'acqua sembra quasi un'unica scia di spuma marina che dipinge la meravigliosa tela turchina di questo paesaggio marittimo. L'intero percorso appare come un'elegante danza classica che cattura, stupisce e affascina gli osservatori intenti a scattare foto e filmare anche il movimento più impercettibile delle candide imbarcazioni che compiono il loro viaggio verso l'arrivo.