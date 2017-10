Guida in stato di ebbrezza: denunciato 33enne

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza alcolica un uomo, M.J.J., nato nel 1984 in Israele. Durante il controllo del territorio, la scorsa notte un equipaggio della Squadra Volante della Questura ha notato un’autovettura percorrere ad alta velocità via del Bosco e dirigersi in via Pascoli. Tramite la sala operativa, è stata diramata una nota di ricerche a tutti gli equipaggi che si trovavano in servizio e poco dopo il mezzo è stato intercettato e fermato in via Carducci. A bordo M.J.J. e un’altra persona. Il guidatore, privo della patente di guida perché smarrita, è apparso in stato di alterazione ed è stato sottoposto all’alcoltest, risultato positivo. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato, mentre l’autovettura è stata affidata a un suo conoscente.