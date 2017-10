Lotta al cyberbullismo, la Polizia di Stato incontra gli studenti

TRIESTE - Mercoledì, dalle 9 alle 11, nell’Aula Magna dell’Istituto tecnico statale Deledda-Fabiani, sarà presentato il progetto «Cyberbullismo». L’incontro, al quale – fra gli altri – parteciperanno il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, dottor Leonardo Tamborini, e il Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, dottoressa Alessandra Belardini, avrà la finalità di fornire agli studenti, in particolare delle classi prime, un’occasione di confronto e riflessione sulla tematica del progetto. A tal proposito ci sarà anche la visione del video realizzato dagli allievi dello scorso anno all’interno del percorso di Asl «Cuberbullismo», realizzato in collaborazione con l’Associazione Mamarogi di Trieste.