Scendono lungo via S. Pasquale con lo skate: sanzionati

TRIESTE - La Polizia Locale ferma altri 3 skater. E’ successo l’altra sera fa quando su segnalazione di un cittadino una pattuglia della Polizia Locale ha individuato tre giovani sullo skate mentre scendevano lungo la via S. Pasquale con direzione via Revoltella: non è stato facile seguirli ma alla fine i tre giovani sono stati fermati e sanzionati in largo Sonnino. La Polizia Locale nonostante abbia sensibilizzato più volte a mezzo social e stampa sui rischi riguardo l’utilizzo dello skate sulle strade continua a fermare ragazzi più o meno giovani che sfrecciano con questo mezzo. Lo skate non è un mezzo di trasporto e la strada non è il luogo adatto; per le evoluzioni in città c’è l’area verde di Altura, vicino alle scuole.