Pd e Cittadini confermano l'alleanza: «Programma e candidature condivisi»

FVG - «Abbiamo lavorato bene insieme per cinque anni e continueremo a farlo. I prossimi impegni elettorali ci vedranno fianco a fianco, partendo dai contenuti, dal programma, per poi ragionare, insieme, anche sulle candidature». Lo rende noto una nota congiunta rilasciata al termine di un incontro tenutosi a Trieste fra le delegazioni del Pd regionale e dei Cittadini, guidate rispettivamente dalla segretaria regionale del partito Antonella Grim e dal presidente dell’associazione che raccoglie i civici Bruno Malattia, accompagnati dai rispettivi capigruppo in Consiglio regionale Diego Moretti e Pietro Paviotti.

Le due delegazioni hanno osservato che «è giusto far emergere l’ottimo lavoro compiuto in questa legislatura, durante la quale la nostra maggioranza è sempre stata molto unita. Anche a livello nazionale siamo stati tra le coalizioni di governo regionali in assoluto più solide, e questa coesione è stata la premessa della nostra azione riformatrice. Abbiamo prodotto con trasparenza una grande attività legislativa, coerente con il programma elettorale che avevamo condiviso».

«Nei prossimi impegni elettorali – prosegue la nota - intendiamo procedere allo stesso modo, cioè lavorando sul programma: il Pd svolgerà un ruolo programmatico proprio ed elaborerà le sue proposte, e così faranno anche i Cittadini nella loro autonomia. Il passo successivo sarà far convergere queste proposte in una sintesi programmatica più ampia e convincente con cui la coalizione si presenterà alle elezioni regionali. Per quanto riguarda le candidature, abbiamo concordato che le scelte saranno fatte assieme, come è stato sempre fatto sino a qui: su questo c’è pieno accordo, così come sulla volontà di rilanciare e se possibile allargare questa maggioranza».