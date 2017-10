Sorpreso da un passante mentre tenta di rubare un'auto: arrestato 60enne triestino

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto per tentato furto aggravato un triestino, B.S, nato nel 1957, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. La scorsa notte è stato notato da un passante in viale Miramare intento ad armeggiare su un’auto in sosta, Quest’ultimo ha telefonato al Numero unico dell’emergenza 112. B.S. si è accorto di essere stato notato e si è allontanato, ma poco dopo è stato fermato e identificato all’incrocio fra le vie Udine e Tor San Piero da un equipaggio della Squadra Volante.

L'arresto

Addosso all’uomo è stato trovato un coltello multiuso mancante del punteruolo, rinvenuto invece ancora inserito nella serratura della portiera del mezzo che aveva poco prima cercato di aprire. Ricostruito l’episodio, accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, B.S. è stato tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.