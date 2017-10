Al Civico Orto Botanico ultimo appuntamento con 'Come fogli(e) al vento'

TRIESTE - Sabato 14 ottobre, al Civico Orto Botanico di via Carlo de' Marchesetti 2, sul colle di San Luigi, dalle 10 alle 12, si terrà il quarto e ultimo appuntamento di «Come fogli (e) al vento», un'interessante e curiosa iniziativa, promossa dalla VI Circoscrizione San Giovanni Chiadino Rozzol in sinergia con il Civico Orto Botanico e organizzata dall'Associazione CDKL5 – Insieme verso la cura. Ideata per essere soprattutto un momento di incontro tra cultura, libri, musica, solidarietà ed enogastronomia, la manifestazione è occasione per apprezzare, passeggiando tra le piante dell'Orto Botanico, le ultime fioriture di fine estate e il primo cambiamento di colore dell'autunno. Coordina Daniele Dussi, conduce Matteo Zanini.

Programma

Sabato alle 10 caffè di benvenuto. In seguito si terrà la presentazione del libro «Calicanto, il sogno fiorisce» di Elena Gianello (ASD Calicanto ONLUS -Sport e vita integrata per integrare tutti); «La geobotanica medicinale nel libro antico: i Commenti di P.A. Mattioli» a cura di Elizabeth Visentin; musica dal vivo con Calicanto Band (ASD Calicanto ONLUS - attività musicale integrata, ideatore e curatore del progetto Maestro Fabio Clary); degustazione birra.