Tornano i corsi gratuiti di italiano per stranieri

TRIESTE - Ritornano anche quest'anno i corsi gratuiti di italiano per stranieri che, dal 2013, vengono organizzati alla Biblioteca Comunale «Quarantotti Gambini» di San Giacomo, gestiti da insegnanti volontari, con il supporto dell’ARCI e in co-organizzazione con il Comune di Trieste. Domani sera, giovedì 12 ottobre, alle 19.30, nella sede del Servizio Adulti della Biblioteca, in via delle Lodole 6, avrà luogo la presentazione dei corsi, che inizieranno quindi martedì 17 ottobre per terminare il 31 maggio 2018. I corsi, aperti a persone adulte e gratuiti, sono organizzati su tre livelli (Abc-alfabetizzazione, base e intermedio) e si svolgono il martedì e il giovedì, dalle 19.15 alle 20.30. Al termine verrà rilasciato un attestato.

Ulteriori informazioni allo 347-9822327, posta: corsi@freaksonline.it