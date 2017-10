Trieste, gli eventi di venerdì 13 ottobre

TRIESTE – Cibo di strada, musica e teatro. Non manca nulla a questo venerdì sera triestino che non mancherà di stupirvi. Ecco i nostri consigli

Street Food

In Piazzale Straulino dal 13 al 15 ottobre torna l'International Street Food Parade. Il meglio del cibo di strada in un solo evento. Soltanto i migliori 30 operatori food accuratamente selezionati, evento quality food con truck & stand, musica, spettacoli e animazione. Una tre giorni dedicata alla degustazione e valorizzazione del food & beverage di strada. L'ingresso per la clientela agli stand e agli spettacoli sarà gratuito tutti i giorni. Orari: venerdì 13 ottobre stand aperti dalle 18 alle 24, sabato 14 ottobre stand aperti dalle 12 alle 24, domenica 15 ottobre stand aperti dalle 12 alle 24. Per info: 333 9536377.

Musica d'autore

Dalle 20.30 al MushrooMbar (via san Maurizio 4/b), live di «Galeb and the sea». Nella vita Goran Erjavec, è un cantautore chitarrista croato nelle origini e italiano di formazione. Inizia a studiare musica e suonare la chitarra in tenera età; scopre da giovanissimo la dimensione del viaggio - che diventerà un tema cruciale della sua produzione musicale e allunga le sue radici, vivendo fra Nuova Zelada, Australia, Germania, Olanda e Italia, dove tiene svariati concerti e lavora come solista pur collaborando occasionalmente con musicisti locali. Il suo progetto musicale, da lui stesso definito «Organic Seaside Music», si evolve e matura negli anni di pari passo con i suoi viaggi, che hanno un forte impatto sul suo stile: l’espressione cantautore, in lingua inglese per il respiro internazionale del progetto, mostra influenze di elementi reggae, folk e di espressione teatrale che ben si amalgamano alla base blues di partenza, elemento fondante della formazione dell’artista. Ha all’attivo due Ep e sei album, l’ultimo dei quali è intitolato appunto «Galeb And The Sea» e costituisce il lavoro più rappresentativo del cammino artistico finora percorso. La poetica naturalezza delle melodie e dei testi, che attingono ad esperienze personali, storie on the road ed emozioni comuni, interpretano e raccontano i desideri e le incertezze di una generazione senza più radici in un mondo globalizzato. Ingresso gratuito.

Teatro

Primo spettacolo della stagione di Hangar Teatri (via Luigi Pecenco 10): «Delirio a due», regia di Marina Shimanskaya. «Un delirio a due» è uno spettacolo che parla d’amore durante una guerra e che, nonostante il suo titolo, è una scommessa a tre: Marina Shimanskaya, attrice e regista, Valentina Milan e Marco Palazzoni. L’opera, che Eugene Ionesco scrisse nel 1962, racconta di una coppia costretta a nascondersi in una casa durante una guerra e a (soprav)vivere come può. Lei e lui, questo il nome dei personaggi, passano il tempo a discutere, di tutto e di niente, e sembra non esistere possibilità di comunicazione tra di loro. Eppure è proprio di questo che vive il loro amore. Di una guerra tra le mura di casa che rimbalza l’eco della guerra di fuori, di assurdità che riempiono di senso i secondi, i minuti e le ore e di un filo sottile da tirare e lasciare andare per infinite volte. Non c’è bisogno d’altro. 10€ per i soci di Teatro degli Sterpi, costo della tessera 10€, il primo spettacolo è gratuito. Per informazioni: info@teatrodeglisterpi.org, 380 8990075, 040 0643023, hangarteatri.com.