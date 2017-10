Confartigianato Fvg: aumentate del 36% le domande di contributo, impiegati 6 milioni

TRIESTE - Il 2017 segna un significativo dinamismo tra le aziende artigiane del Friuli Venezia Giulia: sono andati infatti esauriti i fondi annuali – quasi 6 milioni di euro – per sostenere a fondo perduto diversi aspetti dell’attività artigiana, dall’innovazione alla partecipazione a fiere, dalle consulenze tecniche specifiche al supporto per l’avvio di nuove imprese. Inoltre, le domande di contributo nel 2017 sono cresciute del 36% rispetto all’anno precedente. In termini assoluti sono passate da 792 a 1.076 in un solo anno, mentre sono quasi quadruplicate rispetto al 2013, quando erano state solo 334. Sono i numeri aggiornati alla scadenza dei bandi per la richiesta dei finanziamenti a fondo perduto (chiusi il 30 settembre) ed elaborati dal Cata Artigianato Fvg, la società creata dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore artigiano del Friuli Venezia Giulia che è l’unico referente per le imprese artigiane nei rapporti con la Regione, in quanto soggetto delegato.

I dati

Nello specifico, quest’anno c’è stata un’impennata nelle richieste di contributo per la linea dedicata alle microimprese (+51%), seguite dalle richieste legate allo sviluppo dell’artigianato artistico (+59%) e di quelle per contributi destinati all’adeguamento aziendale (+37%). Significativo l’aumento anche delle domande per l’avvio di nuove attività (+19%, complessivamente 120 richieste) e il sostegno per le consulenze ha registrato un incremento delle domande del 3%. L’unica linea di finanziamento in flessione è quella dedicata al supporto per mostre e fiere, che ha avuto un -14%. In cifre assolute, sono state 604 le domande pervenute da microimprese; 120 quelle per nuove costituzioni; 63 per l’adeguamento dell’azienda; 80 per la partecipazione a mostre e fiere; 146 per l’artigianato artistico; 63 per fondi da destinarsi a consulenze.

Soddisfazione e obiettivi

«Si tratta di risultati ottenuti grazie a una pluralità di azioni messe in campo– afferma il Presidente del Cata, Graziano Tilatti: serate a tema distribuite capillarmente sul territorio (22 incontri), informazione attraverso i mezzi di comunicazione e un fattivo supporto di Confartigianato, CNA e URES, che hanno sensibilizzato sistematicamente gli aderenti». La soddisfazione per l’utilizzo di tutte le risorse regionali a disposizione e per l’incremento delle domande spronano però a ulteriori nuovi obiettivi: «Molta strada resta ancora da fare – aggiunge infatti l’Amministratore Delegato del Cata Sandro Caporale-, poiché l’utilizzo di finanziamenti a fondo perduto a valere LR 12/2012 resta ancora uno strumento poco utilizzato; solo il 3,78% delle imprese iscritte all’Albo imprese artigiane lo utilizza».