Grim: «Festeggiamo i primi 10 anni del Pd aprendo i congressi: una maratona con oltre 1.700 iscritti»

TRIESTE - «Festeggiamo i primi dieci anni del Pd aprendo i congressi: una maratona che coinvolgerà oltre 1.700 iscritti in 33 assemblee di circolo a Trieste e Gorizia. E’ il modo migliore per chiamare a raccolta la nostra gente e lavorare insieme all’elaborazione di nuove idee. E’ alla nostra base, il patrimonio del Pd, che vanno gli auguri per questo importante traguardo». Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg, Antonella Grim, ricordando che prendono il via i congressi di circolo in provincia di Trieste e nell’Isontino, e che domani, sabato 14 ottobre, il Pd festeggia il suo decimo anniversario.

Dieci anni

Secondo Grim «è un compleanno significativo, che cade in una fase particolarmente intensa per il nostro partito. Siamo la più grande forza riformista del Paese, l’unico vero partito radicato profondamente sul territorio, e ci siamo assunti la responsabilità di mettere in campo riforme difficili, ma necessarie. Ora dobbiamo perfezionarle, correggere laddove abbiamo sbagliato e dare impulso alle tante cose buone fatte, a partire dalla sanità in Fvg. A quanti, magari con arroganza e inutile sarcasmo, denigrano e distruggono, noi rispondiamo con la forza delle proposte e dei fatti. In questi dieci anni il Pd è stato protagonista della vita politica italiana e argine solido al dilagare dei populismi: dobbiamo rilanciare questa azione anche in vista dei prossimi, importanti, appuntamenti elettorali».

Tutte le iniziative

Relativamente ai congressi provinciali, a Trieste la prima assemblea si è svolta ieri e l’ultima è in programma il 21 ottobre, coinvolgendo 11 circoli e 765 iscritti; l’assemblea provinciale si terrà il 25 ottobre. A Gorizia i circoli interessati sono 20 e gli iscritti 956; si parte domani con le prime assemblee (Gorizia e Monfalcone) e si proseguirà fino al 22 ottobre, per chiudere con l’assemblea provinciale il 26.