Due visite organizzate per scoprire i bunker di Opicina

TRIESTE - Sabato 14 e domenica 15 ottobre alle 16.30 il GEST, Gruppo Escursionisti Triestini, organizza due visite all'intero percorso dei bunker di Opicina. Saranno così "recuperati" gli appuntamenti che non si sono tenuti durante la settimana della Barcolana nell'ambito della manifestazione "Autunno a Opicina». Il percorso prevede la visita a tre bunker e un ex cimitero di guerra tedesco. Nel corso della visita verranno fornite anche moltissime informazioni storiche sull'occupazione tedesca di Trieste e sulla battaglia di Opicina. Il ritrovo è fissato per le16.15 nei pressi del quadrivio di Opicina nel parcheggio di fronte al negozio dei surgelati. La visita è a offerta libera. Per partecipare basta inviare un'e-mail a: get.trieste@gmail.com specificando i nominativi dei partecipanti. Si consiglia di portare avere con sé una torcia e indossare calzature adeguate (vanno bene anche le scarpe da ginnastica).

