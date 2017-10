Appuntamento straordinario con 'Invasati, tutti pazzi per i fiori'

TRIESTE - Domenica 15 ottobre al Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, sul colle di San Luigi, con orario modificato dalle 10 alle 17, straordinario appuntamento autunnale con l’atteso mercatino del giardinaggio e orticoltura intitolato «Invasati, tutti pazzi per i fiori». (Il titolo è un’idea di Fabiola Faidiga). L’interessante e curiosa iniziativa, promossa dal Servizio Musei e Biblioteche del Comune di Trieste, per chi vuole partecipare come espositore è riservata esclusivamente a privati e associazioni Onlus. Mentre il mercatino e le attività collaterali sono aperte a tutti, e con entrata gratuita. Ideata per essere soprattutto un momento di incontro, confronto e scambio di esperienze e di materiali fra giardinieri non professionisti, appassionati e dilettanti. In tal senso, all’interno dell’Orto Botanico ogni partecipante potrà esporre e proporre in scambio o in vendita piante o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi nonché libri di giardinaggio e orticoltura. L’appuntamento sarà accompagnato da eventi collaterali, che offriranno altrettante occasioni d’intrattenimento per il pubblico che vorrà intervenire alla manifestazione: nell’Orto Botanico avranno luogo infatti, in concomitanza con «Invasati, tutti pazzi per i fiori», diversi eventi culturali, musica e attività naturalistiche.

Le inizitive

Domenica 15 ottobre i «momenti» collaterali saranno: alle 10 visita guidata a cura di Odilla Celli, Associazione di Volontariato Cittaviva Trieste, alle 15.30 musica dal vivo, Federico Rossignoli, liuto, a cura di Scuola di Musica 55 / Casa della Musica, Trieste. Dalle 10 alle 17, un interessantissimo Semebaratto, dove si scambieranno semi particolari, locali e preziosi che chiunque potrà portare e barattare con altre varietà. Si potranno così mettere i semi in un semplice foglio di carta ripiegato artigianalmente o seguire le istruzioni per il montaggio delle storiche bustine di Linneo e di altre fantasiose che utilizzano l’origami. Anche questa volta non mancherà il Flowercrossing! Cosa sono le piante flowercrossing? Sono piante offerte in dono al pubblico dai partecipanti d’Invasati, dall’Orto Botanico o da appassionati giardinieri. Si trovano sull'étagère presso l’entrata dell'Orto a disposizione dei visitatori per essere donate a persone che amano le piante.

Bookrossing botanico

Il 10 aprile 2016 è nato, all'Orto Botanico di Trieste, il Seminalibro il primo bookrossing botanico italiano! Anche in occasione di questo appuntamento straordinario prosegue questa interessante iniziativa, una piccola sorpresa che ha suscitato vivo interesse e fatto molto piacere ai giardinieri lettori. Condividere del tutto gratuitamente è la parola d'ordine del Seminalibro e si rivolge a tutti i lettori disposti a far circolare per il mondo un proprio libro, come un messaggio nella bottiglia. Il Seminalibro è ancora più speciale perché riguarda libri di giardinaggio, botanica, orticoltura, tecnici ma non solo, anche romanzi, racconti o poesie che in qualche modo siano ricollegabili a questi temi, insomma proprio un argomento per INVASATI, tutti pazzi per i fiori. Quindi ci si deve separare dagli amati libri? Sì e no. A volte esistono libri già letti e che non si rileggeranno mai. È un peccato buttarli ma in casa ingombrano. Questi sono i libri predestinati a essere liberati. Oppure esistono libri che sono piaciuti tantissimo e che si vorrebbe far leggere a tutto il mondo. Un'apposita libreria posta all'entrata dell'Orto accoglierà i libri che chiunque potrà lasciare a disposizione, all'interno si potrà collocare uno speciale segnalibro germogliabile reperibile lì vicino. Particolare importantissimo, sulla prima pagina interna del libro bisogna collocare l'etichetta, scaricabile anche dal sito dell'Orto, che dimostri che questo non è un libro abbandonato, ma un libro che cerca lettori, chi lo troverà potrà leggerlo e farlo circolare liberandolo nuovamente.

Tutte le informazioni

Per l’iscrizione di privati e associazioni Onlus che vogliono partecipare al mercatino. basta sottoscrivere l’apposita scheda di partecipazione, reperibile presso il Civico Orto Botanico o scaricabile dal sito www.ortobotanicotrieste.it, la scheda, con allegato copia di un documento d’identità, dovrà pervenire 7 giorni prima della data dell'evento. Al Civico Orto Botanico, di via Carlo de’ Marchesetti 2, si può arrivare di domenica con autobus diretti della linea 26/ oppure con i bus 6, 9 e 35 con fermata nella sottostante piazza Volontari Giuliani, salendo poi a piedi lungo l’ottocentesca Scala San Luigi e Campo San Luigi (o scendendo alla fermata successiva di via Margherita e salendo poi a piedi per Scala Margherita, via Pindemonte, Bosco Biasoletto). Per ulteriori informazioni tel. 040 36 00 68, e-mail: ortobotanico@comune.trieste.it.