Nati per leggere, gli appuntamenti #abassavoce dal 18 al 20 ottobre

TRIESTE - Proseguono, dal 18 al 20 ottobre, gli appuntamenti #abassavoce per bambini da 0 a 6 anni, promosso dal progetto locale Nati per Leggere Trieste in collaborazione con il Comune e varie realtà pubbliche e private, per offrire un'occasione alle famiglie di sperimentare la lettura condivisa quale strumento prezioso di relazione affettiva e culturale tra grandi e piccoli e ricevere consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita: mercoledì 18 ottobre, dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca comunale Guglia di via Roma 10 a Muggia, le volontarie condivideranno con bambini e famiglie le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici della lettura.

Giovedì e venerdì

Giovedì 19, dalle 10 alle 11, alla Biblioteca dell’Associazione Italo Americana Fvg American Corner Trieste – (Piazza Sant’Antonio 6, 2. piano), avrà luogo il consueto incontro bilingue inglese-italiano del terzo giovedì del mese, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 36 mesi. Venerdì 20, dalle 13 alle 14, le volontarie saranno presenti all’Ambulatorio vaccinale del distretto 4 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata (Via Sai 7 – San Giovanni), per fornire consigli ed esempi di lettura alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni presenti. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito senza prenotazione.